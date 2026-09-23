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Utrošena tri miliona KM: Otvorena nova hala u Orlu

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23.09.2026 20:25

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Отворена нова хала у Орлу
Foto: ATV

Oko tri miliona KM utrošeno je za licence, alate, dijelove i sve ono što jedan ovakav projekat zahtijeva, hala je kompletno adaptirana. Ovime je otvoreno novo poglavlje i otvorena nova tržišta kažu u Orlu.

"Ovim otvaranjem današnjim pogona, mi ulazimo i otvaramo neka nova tržišta, u pitanju su helikopterski motori i ulazak i u civilno vazduhoplovno tržište, a sa predsjednikom Vlade danas smo otvorili i teme vezane za poteškoću pronalaska kadrova u našoj branši", rekao je Marko Mrkajić, direktora "Orao A.D."

Prva je ovo u nizu planiranih investicija kompanije "Glotek", koja je u procesu dokapitalizacije kupila 30 odsto akcija "Orla".

"Mi smo već obezbijedili tehničku dokumentaciju i opremu i specijalne alate, setove obavezne zamjene koji su potrebni da se krene u remont, očekujemo u sljedeća dva mjeseca da završimo nacionalnu sertifikaciju i mogu da se pohvalim da smo u završnim pregovorima sa jednim ozbiljnim kupcem koji će da nam bude prvi klijent za ovaj motor", rekao je Stefan Vukićević, direktor kompanije "Glotek".

Od januara se očekuju novi poslovni poduhvati i proizvodnja novih tipova motora. Ova kompanije ponos je cijele Republike Srpske, kaže premijer.

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"Ovo je jedna izuzetno tehnološki napredna djelatnost i evo danas što smo mogli čuti i vidjeti u ovoj hali, da se spektar poslova proširuje. Ja ne znam gdje još ima, ne u RS, nego na Balkanu, njihovi ugovori su preko 95% vezani za usluge koje pružaju u u inostranstvu i u ovoj hali bi trebalo da se vrši remont i sklapanje", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske će se aktivno uključiti i u povećanje plata i stvaranje uslova za osposobljavanje kadrova konkretno namijenjenih ovoj struci, što je u ovom momentu najveći problem u ovoj fabrici.

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Tagovi :

Investicije u Srpskoj

Bijeljina

Vlada Republike Srpske

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