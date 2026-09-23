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Amidžić: Borićemo se za vraćanje na izvorni Dejton

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23.09.2026 21:16

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министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

U Banjaluci vidimo da postoji ozbiljna podrška naroda SNSD-u i u Parlamentarnoj skupštini BiH borićemo se za vraćanje na izvorni Dejton i njegovo poštovanje, istakao je nosilac liste SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Srđan Amidžić, na tribini u banjalučkom naselju Vrbanja.

"Svaka izmjena koja odstupa od toga podrazumijeva ukidanje prava našeg načina življenja i da mi odlučujemo o onim segmentima života za koje smo se dogovorili na početku, kada se formirala BiH, da odlučuju entiteti. To je crvena linija i od toga nema odustajanja", poručio je Amidžić.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik zadovoljan je podrškom koju građani pružaju SNSD-u i to, kaže, pokazuje da vjeruju toj politici.

"Molim narod da podrže SNSD, naše kandidate Željku Cvijanović, za koju ne moram da govorim gdje se nalazi i kakve kontakte ostvarujemo. Savo Minić je predsjednik koji je čovjek naroda, koji razumije svakog čovjeka i onoga ko je u akademskoj sredini i onoga koji je poljoprivrednik i koji se bori svaki dan sa nedaćama", rekao je Dodik.

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On je naglasio da SNSD razumije globalne procese i procese u BiH i da ima odgovore na to.

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Srđan Amidžić

Dejtonski sporazum

SNSD

Izbori 2026

Banja Luka

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