Logo

Srpski fudbaler uhapšen u Hrvatskoj zbog fotografije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 22:02

Komentari:

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Bizarna scena odigrala se tokom utakmice u Hrvatskoj, gdje je policija uhapsila srpskog fudbalera, koji je branio boje niželigaša (2. ŽNL Beli Manastir) "Jovana Lazića" iz Bolmana nedaleko od Belog Manastira.

Hrvatski mediji prenijeli su informaciju koju je objavio Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas“ da je u nedjelju uhapšen 37-godišnji B. J, koji je proteklih osam godina igrao u dresovima različitih fudbalskih klubova u Hrvatskoj, kao i da nije riječ o državljaninu Republike Hrvatske, već o nekome ko je redovno putovao iz rodnog Sombora na treninge i utakmice.

Полиција ФБиХ

Hronika

Policajac koji je osumnjičen za saradnju sa mafijom pucao sebi u glavu: Drama u BiH

Dalje je navedeno da je B. J. podijelio fotografiju Ratka Mladića na Fejsbuku 4. septembra, a da taj "stori" (jednokratna objava koja nestaje poslije 24 časa) nije imao nikakav tekst niti kontekst. Kad je B. J. pokušao da uđe u Hrvatsku 13. septembra dobio je jednodnevnu zabranu ulaska u zemlju.

U nedjelju 20. septembra B. J. je došao da igra utakmicu tako što je putovao preko Mađarske. Policajci su došli na stadion i priveli 37-godišnjaka tokom prvog poluvremena dok je sjedio na klupi za rezervne igrače.

"Veritas" navodi da o ovom događaju nije bio obaviješten Konzulat Republike Srbije u Vukovaru.

Već sutradan je Opštinski sud u Osijeku – Stalna služba u Belom Manastiru (Prekršajno odeljenje) proglasio B. J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira iz člana 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra.

Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović poslala poruku podrške ambasadoru Izraela u Vašingtonu: Srpska je uz vas

Sud je porodici ostavio rok od svega dva časa da uplati novac pod prijetnjom zadržavanja u pritvoru. Poslije hitne reakcije porodice i uplate, B. J. je pušten, a policija mu je uručila rješenje o zabrani ulaska u Evropsku uniju u trajanju od tri mjeseca.

(Alo)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

hapšenje

Ratko Mladić

Komentari (0)

Više iz rubrike

Вељко Пауновић

Fudbal

Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

4 h

0
Фудбалски клуб /ФК/ Младост из Котор Вароша ове године слави вијек постојања, а вриједан поклон за златни јубилеј стигао је од Игора Додика и Богољуба Зељковића који су овом клубу обезбиједили нови семафор.

Fudbal

Igor Dodik i Zeljković obezbijedili FK Mladost novi semafor

12 h

0
Манћини на клупи Италије: Први циљ је да придобије навијаче који су љути на њега

Fudbal

Manćini na klupi Italije: Prvi cilj je da pridobije navijače koji su ljuti na njega

1 d

0
Данило Теодоровић

Fudbal

Teodorović za ATV: ''Ekipa zaslužna za moje golove''

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

05

Dodik: Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora

22

52

Minić: Građani pokazali ogromnu podršku SNSD-u

22

48

Pjevačica ostavila estradu po strani: Uživa u luksuzu, evo čime se sada bavi

22

40

Gradiška odlučna da Minić i Cvijanović, zajedno sa Dodikom, nastave da grade Srpsku

22

31

Požar u Delibatskoj peščari ugašen nakon 52 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima