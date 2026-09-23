Srpski fudbaler uhapšen u Hrvatskoj zbog fotografije

Autor:ATV redakcija
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Bizarna scena odigrala se tokom utakmice u Hrvatskoj, gdje je policija uhapsila srpskog fudbalera, koji je branio boje niželigaša (2. ŽNL Beli Manastir) "Jovana Lazića" iz Bolmana nedaleko od Belog Manastira.
Hrvatski mediji prenijeli su informaciju koju je objavio Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas“ da je u nedjelju uhapšen 37-godišnji B. J, koji je proteklih osam godina igrao u dresovima različitih fudbalskih klubova u Hrvatskoj, kao i da nije riječ o državljaninu Republike Hrvatske, već o nekome ko je redovno putovao iz rodnog Sombora na treninge i utakmice.
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Dalje je navedeno da je B. J. podijelio fotografiju Ratka Mladića na Fejsbuku 4. septembra, a da taj "stori" (jednokratna objava koja nestaje poslije 24 časa) nije imao nikakav tekst niti kontekst. Kad je B. J. pokušao da uđe u Hrvatsku 13. septembra dobio je jednodnevnu zabranu ulaska u zemlju.
U nedjelju 20. septembra B. J. je došao da igra utakmicu tako što je putovao preko Mađarske. Policajci su došli na stadion i priveli 37-godišnjaka tokom prvog poluvremena dok je sjedio na klupi za rezervne igrače.
"Veritas" navodi da o ovom događaju nije bio obaviješten Konzulat Republike Srbije u Vukovaru.
Već sutradan je Opštinski sud u Osijeku – Stalna služba u Belom Manastiru (Prekršajno odeljenje) proglasio B. J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira iz člana 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra.
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Sud je porodici ostavio rok od svega dva časa da uplati novac pod prijetnjom zadržavanja u pritvoru. Poslije hitne reakcije porodice i uplate, B. J. je pušten, a policija mu je uručila rješenje o zabrani ulaska u Evropsku uniju u trajanju od tri mjeseca.
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