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Pjevačica ostavila estradu po strani: Uživa u luksuzu, evo čime se sada bavi

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23.09.2026 22:48

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Пјевачица Оља Карлеуша приликом извођења пјесме подигла руке.
Foto: YouTube/Screenshot/Olja Karleusa

Pjevačica Olja Karleuša (45) odlučila je da estradna svjetla i nastupe ostavi po strani i posveti se mirnijem, ali izuzetno luksuznom stilu života.

Ona je već neko vrijeme veoma aktivna na društvenim mrežama, gdje redovno dijeli detalje iz svog privatnog života i pokazuje kako izgleda njena svakodnevica, a otkrila je i da ona i suprug imaju biznis na Kopaoniku.

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Naime, malo ko zna da pjevačica posjeduje sopstvene apartmane na Kopaoniku, gdje provodi zimske dane. Olja se zimi redovno oglašava sa planine i pokazuje kako uživa u zimskoj idili.

Iako su mnogi smatrali da joj je muzika bila primarni izvor prihoda, Olja je iskreno priznala da je situacija bila znatno drugačija.

– Ja od pjevanja nisam živjela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino. Nisam nikakav direktor, moj suprug je direktor firme – ispričala je pjevačica, prenosi “Grand“.

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Olja je već dvije decenije u braku sa biznismenom Predragom, sa kojim ima sina. Kako sama ističe, upoznali su se kada je ona imala 23, a on 26 godina, te su sve u životu gradili zajedno od samog početka. U njihovom domu postoji jasna podjela obaveza, dok je suprug bio fokusiran na poslovanje, Olja je preuzela brigu o kući i djetetu, ali i pomagala oko opremanja nekretnina.

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Tagovi :

Olja Karleuša

Pjevačica

estrada

biznis

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