Logo

Poznati lanac marketa u ozbiljnoj finansijskoj krizi: Počeli zatvarati radnje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.09.2026 21:16

Komentari:

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.
Foto: Pixabay

Poznati hrvatski trgovački lanac Studenac suočava se s ozbiljnim finansijskim izazovima. Ukupni dug kompanije dostigao je oko 450 miliona evra, nakon godina širenja i zaduživanja.

Studenac danas ima više od 1.400 prodajnih objekata širom Hrvatske i zapošljava oko 7.000 radnika. Kompanija je već osam godina u vlasništvu poljskog fonda privatnog kapitala.

Дино парк

Banja Luka

"Nekorektno i bezobrazno": Mještani banjalučkog naselja izašli da zaustave radove

Revizori su u finansijskom izvještaju za 2025. godinu upozorili da je Studenac prekršio određene finansijske uslove iz kreditnih ugovora.

Iz Sindikata trgovine Hrvatske potvrdili su da su u komunikaciji s kompanijom te da su uključeni u proces reorganizacije koji već neko vrijeme traje.

"Imamo informaciju da su zatvorili nekoliko trgovina u Slavoniji", kazala je predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.

O situaciji se oglasio i ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar, koji je kazao da je riječ o privatnoj kompaniji te da zakon propisuje mehanizme postupanja u takvim situacijama.

Dio dobavljača Studenca odbio je komentarisati saradnju, pozivajući se na poslovnu tajnu. Atlantik grupa je, s druge strane, potvrdila da sa Studencem posluje u skladu s ugovorenim obavezama.

Отворена нова хала у Орлу

Društvo

Utrošena tri miliona KM: Otvorena nova hala u Orlu

Poljski fond preuzeo je Studenac 2018. godine, a pokušaj izlaska iz vlasništva putem berze 2024. godine nije realizovan. Iz Studenca i fonda za Dnevnik Nove TV nisu odgovorili na upite o trenutnoj situaciji.

Uprkos finansijskim poteškoćama, za sada nema informacija o tome da bi kompanija mogla prestati poslovati, piše Dnevnik.hr.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Trgovina

zatvaranje

Komentari (0)

Pročitajte više

Вељко Пауновић

Fudbal

Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

4 h

0
Рашковац

Gradovi i opštine

U Raškovcu se ne gleda ni vjera ni nacija: Komšija, pa sve ostalo

4 h

0
Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Srbija

Obrušio se potporni zid i 'progutao' automobil: Naređena evakuacija zgrade

4 h

0
Зашто мађарска војска долази у Србију

Srbija

Zašto mađarska vojska dolazi u Srbiju

4 h

0

Više iz rubrike

Школски прибор

Region

Sramno: Olovka u obliku muškog polnog organa uz školski pribor

5 h

0
Болница

Region

Otac izjavio da mu je sin pao sa kreveta u bolnici: Mladić policiji tvrdi da ga je napao bolničar

5 h

0
Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

Region

Automobilom udario u zgradu i završio u dnevnoj sobi: Ima povrijeđenih

7 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Užas u Zagrebu: Na deponiji pronađen ljudski kostur

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

05

Dodik: Uvjeren sam da će SNSD biti veliki pobjednik ovih izbora

22

52

Minić: Građani pokazali ogromnu podršku SNSD-u

22

48

Pjevačica ostavila estradu po strani: Uživa u luksuzu, evo čime se sada bavi

22

40

Gradiška odlučna da Minić i Cvijanović, zajedno sa Dodikom, nastave da grade Srpsku

22

31

Požar u Delibatskoj peščari ugašen nakon 52 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima