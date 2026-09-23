Poznati lanac marketa u ozbiljnoj finansijskoj krizi: Počeli zatvarati radnje

Poznati hrvatski trgovački lanac Studenac suočava se s ozbiljnim finansijskim izazovima. Ukupni dug kompanije dostigao je oko 450 miliona evra, nakon godina širenja i zaduživanja.

Studenac danas ima više od 1.400 prodajnih objekata širom Hrvatske i zapošljava oko 7.000 radnika. Kompanija je već osam godina u vlasništvu poljskog fonda privatnog kapitala.

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Revizori su u finansijskom izvještaju za 2025. godinu upozorili da je Studenac prekršio određene finansijske uslove iz kreditnih ugovora.

Iz Sindikata trgovine Hrvatske potvrdili su da su u komunikaciji s kompanijom te da su uključeni u proces reorganizacije koji već neko vrijeme traje.

"Imamo informaciju da su zatvorili nekoliko trgovina u Slavoniji", kazala je predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Štulić.

O situaciji se oglasio i ministar privrede Hrvatske Ante Šušnjar, koji je kazao da je riječ o privatnoj kompaniji te da zakon propisuje mehanizme postupanja u takvim situacijama.

Dio dobavljača Studenca odbio je komentarisati saradnju, pozivajući se na poslovnu tajnu. Atlantik grupa je, s druge strane, potvrdila da sa Studencem posluje u skladu s ugovorenim obavezama.

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Poljski fond preuzeo je Studenac 2018. godine, a pokušaj izlaska iz vlasništva putem berze 2024. godine nije realizovan. Iz Studenca i fonda za Dnevnik Nove TV nisu odgovorili na upite o trenutnoj situaciji.

Uprkos finansijskim poteškoćama, za sada nema informacija o tome da bi kompanija mogla prestati poslovati, piše Dnevnik.hr.