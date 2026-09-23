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Obrušio se potporni zid i 'progutao' automobil: Naređena evakuacija zgrade

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23.09.2026 20:01

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Радници са заштитном опремом раде на градилишту.
Foto: Pixabay

Policija je naredila evakucija zgrade u Beogradu nakon što su automobil i dio parkinga upali u veliki ponor kad se obrušio potporni zid na jednom gradilištu u blizini okretnice autobusa.

Kako saznaje Telegraf na mjestu incidenta, potporni zid na gradilištu se obrušio oko 17 sati, a potom se u rupu od temelja, duboku nekoliko desetina metara, survao dio parkinga obližnje zgrade i jedan automobil, a povrijeđenih, srećom, nema.

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Na fotografijama i snimcima sa mjesta događaja, koje možete pogledati ovdje, vidi se automobil bijele boje koji je upao u ponor i veliki dio parkinga obližnje zgrade koji se takođe survao u jamu duboku nekoliko desetina metara. Takođe se vidi da na rubu ponora stoji i bager. Stanari zgrade ispred koje je nastao ponor ne kriju zabrinutost.

- Već dva mjeseca pričamo da će da se sruši. Zemlja se non-stop odlama - navodi jedan stanar.

- Svakog dana, kada prolazim ovuda i gledam ovu rupu, prođe mi misao kroz glavu kako će se desiti ovakav najgori scenario. Jezivo je bilo gledati ovo svakog dana. Stanari su pokušavali sve, organizovali smo blokade i proteste, čak je nekoliko dana bio ukinut i minibus koji nam je bio jedina veza sa naseljem, ali ništa nije uspjelo - kaže stanovnica naselja.

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Policija je zatvorila ulicu za saobraćaj i preusmjerila autobuse.

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Tagovi :

gradilište

nezgoda

Beograd

obrušio se zid

Automobil

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