Srna uletjela u benzinsku pumpu - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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Nevjerovatna scena odigrala se na jednoj benzinskoj pumpi u selu Slatina kod Čačka, kada je srna iznenada proletjela kroz stakleni izlog i završila unutar prodajnog objekta.
"Kasirka koja se nalazila za pultom ostala je zatečena prizorom koji vjerovatno nije mogla ni da zamisli da će se desiti kada je došla na posao. Staklo je puklo, a preplašena i povrijeđena srna našla se usred prodavnice", kaže za RINU jedan od mještana.
Prvi šok, međutim, brzo je prošao.
Svijet
Izbio još jedan rat
Umjesto panike, kako kaže naš sagovornik, uslijedila je pomoć preplašenoj životinji.
"Zaposleni su se pribrali i pokušali da smire povrijeđenu životinju i spriječe da se, u strahu i pokušaju da pronađe izlaz, dodatno povrijedi", dodaje mještanin.
Kako je životinja dospjela neposredno do objekta i zbog čega je velikom brzinom udarila u izlog, za sada nije poznato.
Moguće je da je bila uplašena ili dezorijentisana, ali bez stručne procjene o tome ne treba nagađati.
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