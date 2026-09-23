Slavoljub se ubio u zatvoru: Izdržavao kaznu od 40 godina

Osuđenik Slavoljub Velić (62) izvršio je samoubistvo vješanjem u toaletu ćelije Kazneno-popravnog zavoda u Beogradu, zvanično je potvrđeno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Prema zvaničnim informacijama, samoubistvo se dogodilo 17. septembra. Odmah po pronalasku tijela, reagovala je dežurna medicinska služba zavoda, ali je mogla samo da konstatuje da osuđenik ne daje znake života.

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"Dolaskom u sobu, medicinsko osoblje zavodske Službe za zdravstvenu zaštitu utvrdilo je da lice ne posjeduje vitalne parametre. U skladu sa protokolom, pozvana je Hitna pomoć čiji su ljekari, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt", navode u Upravi.

O slučaju su u skladu sa zakonom obaviješteni policija, nadležno tužilaštvo, sud i porodica stradalog. Policijski uviđaj je obavljen na licu mjesta, a tijelo preminulog Velića odmah je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja svih okolnosti i tačnog uzroka smrti, prenosi "Telegraf".

Motiv teška bolest?

Kako mediji saznaju, Velić je duže vrijeme bolovao od teške bolesti i bio je onkološki pacijent.

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Provjerava se da li je upravo narušeno zdravstveno stanje navelo 62-godišnjeg osuđenika na ovaj drastičan korak.

Istraga je u toku, a više detalja biće poznato nakon pristizanja nalaza sa obdukcije.

Ko je bio Slavoljub Velić?

Slavoljub Velić bio je jedan od najozloglašenijih osuđenika u Srbiji, poznat po učešću u jednom od najsvirepijih zločina iz devedesetih godina, zbog kojeg je prvobitno bio osuđen na smrtnu kaznu.

Ključne činjenice o Slavoljubu Veliću: