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Slovačka od oktobra ograničava marže na gorivo

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23.09.2026 17:19

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Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Foto: Tanjug/AP/Julio Cortez

Slovačka će od oktobra ograničiti marže na gorivo u maloprodaji kao odgovor na rast cijena u Evropi, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Počevši od 1. oktobra, uvešćemo ograničenje maloprodajnih marži i odrediti maksimalnu maržu od 10 centi za prodaju goriva", rekao je Fico na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Slovačke.

On je najavio da će Vlada smanjiti i cijenu voznih karata za 50 odsto u tokom oktobra.

Prema njegovim riječima, Bratislava će zatražiti od lokalnih vlasti da u oktobru smanje cijene javnog prevoza i karata za prigradske autobuse za 30 odsto.

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Fico je juče pozvao EU da sazove hitan samit zbog nedavnog rasta cijena goriva širom Evrope.

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Slovačka

gorivo

marže

Robert Fico

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