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Vozili u kontrasmjeru na auto-putu: Oglasili se iz policije

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23.09.2026 18:12

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Ауто брзо вози на путу.
Foto: Pexels/Max Avans

Dva vozača danas su vozila u kontrasmjeru na auto-putu "Miloš Veliki" i protiv jednog je podnesena prekršajna prijava, dok se za drugog utvrđuje identitet.

Prijava je podnesena protiv vozača teretnog vozila koji je u suprtonom pravcu vozio od Pakovraća ka Preljini, saopštio je MUP Srbije.

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Iz policije su istakli da intenzivno rade na utvrđivanju identiteta osobe koja je jutros vozila automobil na istoj dionici puta u kontra smjeru.

(Srna)

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Auto-put

Policija

Srbija

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