Vozili u kontrasmjeru na auto-putu: Oglasili se iz policije

Autor:ATV redakcija
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Dva vozača danas su vozila u kontrasmjeru na auto-putu "Miloš Veliki" i protiv jednog je podnesena prekršajna prijava, dok se za drugog utvrđuje identitet.
Prijava je podnesena protiv vozača teretnog vozila koji je u suprtonom pravcu vozio od Pakovraća ka Preljini, saopštio je MUP Srbije.
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Iz policije su istakli da intenzivno rade na utvrđivanju identiteta osobe koja je jutros vozila automobil na istoj dionici puta u kontra smjeru.
(Srna)
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