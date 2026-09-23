Vozili u kontrasmjeru na auto-putu: Oglasili se iz policije

Dva vozača danas su vozila u kontrasmjeru na auto-putu "Miloš Veliki" i protiv jednog je podnesena prekršajna prijava, dok se za drugog utvrđuje identitet.

Prijava je podnesena protiv vozača teretnog vozila koji je u suprtonom pravcu vozio od Pakovraća ka Preljini, saopštio je MUP Srbije.

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Iz policije su istakli da intenzivno rade na utvrđivanju identiteta osobe koja je jutros vozila automobil na istoj dionici puta u kontra smjeru.

(Srna)