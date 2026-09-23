U Banjaluci sahranjena profesorka Nevenka Maglajlić: Preminula u 100. godini

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je danas, na Gradskom groblju Pobrđe, sahranjena Nevenka Maglajlić, nekadašnja profesorka Poljoprivredne škole u Banjaluci.
Profesorica Maglajlić preminula je 20. septembra u 100. godini života.
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"Nevenka Maglajlić je svojim dugogodišnjim prosvjetnim radom ostavila trag u životima brojnih generacija učenika naše škole. Sa poštovanjem ćemo čuvati uspomenu na njen rad, znanje i godine posvećene obrazovanju i vaspitanju mladih", saopšteno je iz banjalučke Poljoprivredne škole.
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