U Banjaluci sahranjena profesorka Nevenka Maglajlić: Preminula u 100. godini

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U Banjaluci je danas, na Gradskom groblju Pobrđe, sahranjena Nevenka Maglajlić, nekadašnja profesorka Poljoprivredne škole u Banjaluci.

Profesorica Maglajlić preminula je 20. septembra u 100. godini života. Hronika Pretresi u BiH - uhapšen policajac "Nevenka Maglajlić je svojim dugogodišnjim prosvjetnim radom ostavila trag u životima brojnih generacija učenika naše škole. Sa poštovanjem ćemo čuvati uspomenu na njen rad, znanje i godine posvećene obrazovanju i vaspitanju mladih", saopšteno je iz banjalučke Poljoprivredne škole.

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