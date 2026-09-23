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U Banjaluci sahranjena profesorka Nevenka Maglajlić: Preminula u 100. godini

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23.09.2026 17:36

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Невенка Маглајлић
Foto: RTRS

U Banjaluci je danas, na Gradskom groblju Pobrđe, sahranjena Nevenka Maglajlić, nekadašnja profesorka Poljoprivredne škole u Banjaluci.

Profesorica Maglajlić preminula je 20. septembra u 100. godini života.

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"Nevenka Maglajlić je svojim dugogodišnjim prosvjetnim radom ostavila trag u životima brojnih generacija učenika naše škole. Sa poštovanjem ćemo čuvati uspomenu na njen rad, znanje i godine posvećene obrazovanju i vaspitanju mladih", saopšteno je iz banjalučke Poljoprivredne škole.

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Banjaluka

In memoriam

Nevenka Maglajlić

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