Banjaluka: Stigli električni autobusi

Banjaluka je dobila prva dva od najavljenih sto električnih autobusa. Danas ste u gradu mogli vidjeti autobuse sa zelenim tablicama - druge države. Građani se nadaju nekom pojeftinjenju karata ili makar smanjenju gužvi.

"Da se uvede malo bolji saobraćaj ne bi gužve bilo, stari autobusi su odlični, ali nekada čekate 20 minuta, nekada pola sata, a nekada za pet minuta".

"Voziću se sigurno, nemam pojma, vjerovatno je jeftinije".

"Mislim da je dobro za sve građane, da će biti brže, i da će se saobraćati na vrijeme, i nadam se da će se promijeniti i stanice, gdje ćemo moći saznati kad koji autobus stiže", kažu građani Banjaluke.

Predstavljanje stajališta bilo je zakazano za prijepodne, međutim radovi u 11 i 30 nisu bili gotovi, stoga je prezentacija pomjerena za poslijepodnevne časove.

O tome kojom se brzinom radilo, govori činjenica da bi ušli na stajalište, putnici su primorani da zakorače na kolovoz.

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"Naša stajališta su u fazi postavljanja, dakle u narednih par dana će dobiti svoj kompletan izgled i kompletnu funkciju, da kao što vidite i na ovom stajalištu prvom nisu led ekrani postavljeni, dakle ovde radovi nisu svi završeni, dio stajališta koji je bliže do ulica imaće prorez sa ove stane koje se skine i građani će moći sa stražnje strane da ulaze", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Vrijednost projekta do sada sa svim stajalištima, testnim autobusima, aplikacijom, postavljanjem saobraćajnih znakova iznosi oko milion maraka, kaže gradonačelnik - dodaje da postoji jedna velika stavka koja se zove unapređenje javnog prevoza, gdje postoji iznos od oko 10-15 miliona maraka, koji Stanivuković kao gradonačelnik može da koristi uz svoja ovlaštenja u okviru svoje potrošačke jedinice, te kako kaže da namjesti da sve funkcioniše.

"Dobra činjenica je da smo mi snalažljivi i da smo mi lisice, prevedeno da smo rođeni tri dana prije lisice, skupština je lisica koja želi da nas pojede, a mi smo tri dana rođeni prije te lisice i onda se mi snađemo, jer ja ću građanima Banjaluke reći istinu da smo stavili da uređujemo stajalište, oni bi skinuli ovu stavku i ne bi mi dali i zato mi imamo stavku ja je malo ispremještam i to sve funkcioniše", rekao je Stanivuković.

Kada će električni autobusi prevoziti prve putnike, za sada nije precizirano. Za sada su stigli na ulice Banjaluke, ali ne i u red vožnje.