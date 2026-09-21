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Otvorena nova etaža garaže Univerzitetskog kliničkog centra

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21.09.2026 19:47

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Гаража УКЦ
Foto: ATV

Nova etaža garaže Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je otvorena. Pacijentima i zaposlenima na raspolaganju je 550 novih parking mjesta. Za

UKC, gdje se godinama vodi bitka za svaki slobodan prostor, ovo je novi korak ka rješavanju problema.

"Svaki parking je dobro došao, gužva je velika. Samo kad vidite šta se radi po gradu, parkira se svukuda – zelena površina, trotoari", "Evo sad dobijamo nekoliko stotina novih parking mjesta, tako da će sada biti sve regularno", "Mnogo će značiti, jer ovdje je veliki problem bio do sada, ali sad će ovo riješiti problem, vjerovatno", istakli su građani.

Univerzitetskim kliničkim centrom svakodnevno prođe hiljade ljudi. Oko pet hiljada pacijenata dolazi na preglede, dok je u sistemu oko četiri hiljade zaposlenih. Uz njih su tu i posjete pacijentima, pa je pritisak na parking godinama bio veliki.

Pacijentima i zaposlenima UKC-a od danas je na raspolaganju više prostora za parkiranje, pa bi kruženje u potrazi za slobodnim mjestom trebalo da postane prošlost.

Osim garaže, u prethodnom periodu sanirani su i parkinzi ispred Infektivnog odjeljenja, Urgentnog centra i južnog krila.

"Uzimajući u obzir ova 2 parkinga i etažu minus 1 to je nekih novih 700 parking mjesta koji su otvoreni u zadnjih par dana. Čitav cilj jeste da uklonimo vozila sa trotoara i sa ovim brojem parking mjesta mislim da to možemo. Ništa nećemo forsirati, da se ljudi naviknu – uvijek treba par dana da nešto zaživi. Ono što će ova etaža donijeti jeste jedan benefit u smislu natkrivenosti", rekao je v.d. direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot.

Krajem godine se očekuje završetak radova na etaži minus 2 koja broji 670 novih parking mjesta. U narednim danima nastavlja se sa radovima i počinje rekonstrukcija ispred zgrade Maternitea.

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