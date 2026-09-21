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U Banjaluci služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije

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21.09.2026 09:51

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У Бањалуци је данас служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.
Foto: ATV

U Banjaluci je danas služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka.

Obilježavanju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir i direktor Policije Republike Srpske, Siniša Kostrešević.

Парастос ПУ Бањалука
Parastos PU Banjaluka
ATV

Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave Prvog bataljona Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka.

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Banja Luka

PU Banjaluka

Policija

MUP Republike Srpske

Parastos

Željko Budimir

Siniša Kostrešević

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