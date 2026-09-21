U Banjaluci služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci je danas služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka.
Obilježavanju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir i direktor Policije Republike Srpske, Siniša Kostrešević.
Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave Prvog bataljona Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka.
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