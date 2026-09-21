Banjalučanin krenuo biciklom do Hilandara: 1.300 kilometara za djecu oboljelu od malignih bolesti

Na ovaj put kreće biciklom čak do Hilandara, srpskog pravoslavnog manastira na Svetoj Gori Atonskoj u Grčkoj i jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih centara srpskog naroda.

„Putujem za Hilandar. Radimo humanitarnu biciklističku vožnju za djecu oboljelu od malignih bolesti za djecu iz roditeljske kuće „Iskra“. Ideja je potekla ovdje iz Nove Varoši. Sa prijateljima smo pričali kako možemo da pomognemo toj djeci i onda sam predložio, mogu ja da vozim do Hilandara humanitarnu vožnju u dužini od 1.300 kilometara, da bismo radili prodaju kilometara i sva prikupljena sredstva idu direktno na račun roditeljske kuće Iskra“, rekao je za ATV, Svetozar Basara, profesor fizičkog vaspitanja.

Dužina puta, koju Svetozar planira preći kroz sedam, do osam dana kaže da je zahtjevna ne samo fizički već i psihički, ali ne krije elan i spremnost da se zaputi ka svom cilju.

„Cijelu noć nisam spavao od uzbuđenja i to je za mene jedan veliki čin, a kada dođem tamo prvo što ću učiniti je svakako pomoliti se za svu djecu i za svoje bližnje, i za njihovo zdravlje“, poručuje Svetozar.

Svetozar je pozvao sve ljude dobrog srca da učestvuju u ovoj humanitarnoj akciji tako što će donirati sredstva namijenjena za roditeljsku kuću „Iskra“.

Jedan kilometar je, kako kaže 5 KM, te svi koji žele učestvovati u ovom humanitarnom činu, mogu donirati novac te pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Svetozara su na ovaj put ispratili članovi porodice, prijatelji i mnogobrojne komšije iz mjesne zajednice Nova Varoš.