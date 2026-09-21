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U Banjaluci parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije

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21.09.2026 07:00

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crva svijeće SPC Sv Konstantin i Jelena
Foto: Pexel/ Anna Shvets

U Banjaluci će danas biti služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, najavljeno je iz Boračke organizacije ovih jedinica.

Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave Prvog bataljona Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, prenosi RTRS.

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Borci Republike Srpske

Vojska Republike Srpske

Banja Luka

Parastos

Mala Gospojina

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