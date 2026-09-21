U Banjaluci parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci će danas biti služen parastos za poginule borce Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, najavljeno je iz Boračke organizacije ovih jedinica.
Povod je obilježavanje Male Gospojine, krsne slave Prvog bataljona Posebnih jedinica policije Centra javne bezbjednosti Banjaluka, prenosi RTRS.
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