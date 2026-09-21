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Pakistan izveo vazdušne napade na Avganistan, najmanje troje mrtvih

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21.09.2026 07:27

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Пакистан извео ваздушне нападе на Авганистан, најмање троје мртвих
Foto: Tanjug / AP

Najmanje troje ljudi poginulo je u ponedjeljak u pakistanskim vazdušnim napadima na sjeveroistočni Avganistan, izjavili su avganistanski zvaničnici, što prijeti ponovnim rasplamsavanjem tenzija između susjednih zemalja nakon gotovo tri mjeseca relativnog mira.

Tenzije traju od februara

Odnosi između bivših saveznika napeti su još od februara, kada su dvije strane ušle u najteže sukobe u posljednjih nekoliko godina. Spor se odnosi na militantno djelovanje u Pakistanu, pri čemu Islamabad optužuje Kabul da pruža utočište militantima koji iz Avganistana izvode prekogranične napade.

Talibanska vlada u Avganistanu odbacuje optužbe i tvrdi da je militantno djelovanje unutrašnji problem Pakistana.

Napad u pokrajini Kunar

Vazdušni napadi u ponedjeljak uslijedili su nekoliko dana nakon napada na policijski objekat na sjeverozapadu Pakistana, u kojem je poginulo najmanje 16 ljudi.

U napadima je pogođena najmanje jedna kuća u pokrajini Kunar, pri čemu su poginula tri člana iste porodice, a četvoro ljudi je povrijeđeno, objavio je zamjenik portparola talibana Hamdulah Fitrat na platformi Iks.

Pakistanska vojska nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom, objavio je Rojters.

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Pakistan

Avganistan

Napad

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