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Muškarac (50) nožem napao suprugu u pekari

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21.09.2026 07:03

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Мушкарац (50) ножем напао супругу у пекари
Foto: Envato/travelarium

Muškarac (50) osumnjičen je da je u nedjelju u pekari u Hinfelden-Kirbergu u Njemačkoj teško povredio svoju suprugu kuhinjskim nožem. Napad su prekinule osobe koje su se slučajno zatekle u pekari, a tokom njihove intervencije osumnjičeni je takođe teško povređen.

Napad se dogodio oko 11 časova u ulici Vasergase, saopštila je policija Zapadnog Hesena. Hinfelden se nalazi u saveznoj državi Hesen, između Limburga i Visbadena.

Prema navodima policije, pedesetogodišnji muškarac je ušao u pekaru gdje se nalazila njegova supruga, od koje živi odvojeno.

Napao je kuhinjskim nožem

Policija sumnja da ju je napao kuhinjskim nožem u prodajnom prostoru.

Žena je zadobila više teških uboda nožem i posekotina i prevezena je u bolnicu.

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Prema početnim rezultatima istrage, ljudi koji su bili u pekari su intervenisali i spriječili muškarca da nastavi da napada ženu.

Hesišer Rundfunk navodi da je žena vjerovatno preživela napad zahvaljujući njihovoj intervenciji.

Osumnjičeni je takođe teško povređen

Osumnjičeni je takođe povređen tokom intervencije. Njegove povrede su bile dovoljno teške da je helikopterom prevezen u bolnicu. Policija još nije objavila tačnu prirodu njegovih povreda.

Istragu sprovodi kriminalistička policija Limburg-Vajlburga.

Pedesetogodišnjak je pod istragom zbog sumnje na pokušaj ubistva. Policija je u nedjelju odbila da otkrije dodatne detalje o motivu ili okolnostima napada, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Njemačka

Pekara

napad nožem

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