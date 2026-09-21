Indoneziju pogodio jak zemljotres

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je indonežansko ostrvo Flores. Za sada nema izvještaja o većoj šteti ili povrijeđenima.
Epicentar zemljotresa na ostrvu Flores bio je na dubini od 10 kilometara, na kopnu, nedaleko od morske obale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.
Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
Prošlog mjeseca taj region pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale, a tada je život izgubilo najmanje 100 ljudi, dok je više od 180.000 raseljeno.
(RTS)
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