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Indoneziju pogodio jak zemljotres

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21.09.2026 06:55

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земљотрес пукотине напукао зид
Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres jačine 5,5 stepeni Rihterove skale pogodio je indonežansko ostrvo Flores. Za sada nema izvještaja o većoj šteti ili povrijeđenima.

Epicentar zemljotresa na ostrvu Flores bio je na dubini od 10 kilometara, na kopnu, nedaleko od morske obale, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.

Prošlog mjeseca taj region pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale, a tada je život izgubilo najmanje 100 ljudi, dok je više od 180.000 raseljeno.

(RTS)

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Tagovi :

Indonezija

Zemljotres

Rihterova skala

seizmološki centar

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