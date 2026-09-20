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Objavljeni prvi rezultati izbora u Rusiji, Putinova stranka u ubjedljivom vođstvu

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20.09.2026 21:06

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Објављени први резултати избора у Русији, Путинова странка у убједљивом вођству
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Trodnevno glasanje na izborima za deveti saziv ruske Državne dume završeno je danas zatvaranjem biračkih mjesta u najzapadnijem regionu Rusije, Kalinjingradskoj oblasti, a prema prvim rezultatima, najviše glasova osvojila je vladajuća Jedinstvena Rusija, dok je druga Komunistička partija Rusije.

Jedinstvena Rusija osvaja 57,54 odsto glasova, pokazuju prvi obrađeni zapisnici, saopštila je Centralna izborna komisija Rusije, prenio je Sputnjik.

Na drugom mjestu našla se Komunistička partija Rusije sa 13,80 odsto glasova. Na trećem i četvrtom mjestu nalaze se „Novi ljudi“ sa 7,96 odsto glasova, odnosno „Pravedna Rusija“ sa 5,16 odsto.

Preliminarna izlaznost na izborima za Državnu dumu do završetka glasanja, prema podacima u 20.55 po moskovskom vremenu, iznosila je 56,66 odsto.

Posljednji dan glasanja, kao i prethodna dva, počeo je na Dalekom istoku i postepeno se pomjerao ka zapadu. Raspored se razlikovao u nekim regionima. Na primjer, u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), biračka mjesta su ostala otvorena do 14 časova po moskovskom vremenu.

Republička izborna komisija je ovu odluku pripisala aktivnosti dronova i potrebi da se bezbjedno dostave izborni dokumenti nakon zatvaranja biračkih mjesta, objavio je TASS.

Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume održani su od 18. do 20. septembra.

Stanovnici regiona Donbasa i Novorusije prvi put su učestvovali na izborima.

Na izbornim listama za federalni izborni okrug bilo je deset stranaka – Jedinstvena Rusija, Komunistička partija Ruske Federacije, Liberalno-demokratska partija Rusije, Novi ljudi, Pravedna Rusija, Ruska partija penzionera za socijalnu pravdu, Komunisti Rusije, Rodina, Ruska ekološka stranka „Zeleni“ i Stranka direktne demokratije.

Istovremeno, održani su izbori za zakonodavne skupštine u 39 regiona, kao i za visoke zvaničnike u konstitutivnim entitetima Ruske Federacije: direktni izbori u osam regiona i izbori regionalnih parlamenata u tri regiona.

Ukupno je na raspolaganju oko 23.000 mjesta, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Rusija

izbori

Vladimir Putin

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