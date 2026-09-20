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Pronađeno deset mrtvih lavova na sjeveru Tanzanije, sumnja se da su otrovani

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20.09.2026 19:58

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Крупни план лица мужјака афричког лава на сунчевој свјетлости, који истиче снагу и љепоту.
Foto: pexels/ Rino Adamo

Deset lavova pronađeno je mrtvo u rezervatu prirode na sjeveru Tanzanije, a sumnja se da su otrovani, saopštila je Uprava zaštićenog područja Ngorongoro.

U saopštenju, koje prenosi "Špigel", navodi se da je "18. septembra deset lavova pronađeno mrtvo u oblasti Ndutu", kao i da prvi rezultati istrage ukazuju da su lavovi uginuli nakon što su unijeli otrov.

Zaštićeno područje Ngorongoro na istoku Afrike, koje se nalazi na Listi svjetske baštine Uneska, dugo je bilo poprište sukoba između vlasti i nomadskog naroda koji tamo živi, a kada je vlada pokrenula program iseljenja 2022. godine, došlo je do nekoliko sukoba sa stanovnicima regiona.

Broj stanovnika regiona porastao je sa oko 8.000, koliko ih je bilo 1959. godine, na više od 100.000, a vlasti u Tanzaniji tvrde da ovaj rast populacije ugrožava staništa divljih životinja, prenosi Telegraf.

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Tagovi :

Lav

Trovanje

životinja

Zoološki vrt

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