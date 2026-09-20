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Eliminisan komandant specijalne jedinice Hamasa

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20.09.2026 17:45

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Елиминисан командант специјалне јединице Хамаса
Foto: Tanjug/AP

Izraelske odbrambene snage /IDF/ saopštile su da su u Pojasu Gaze eliminisale komandanta "Nuhbe", specijalne jedinice Hamasa, i dva člana ove jedinice umiješana u napad na Izrael u oktobru 2023. godine.

"IDF i ISA /Izraelska bezbjednosna agencija/ eliminisale su dvojicu terorista koji su se infiltrirali u Izrael 7. oktobra i komandanta grupe `Nuhba`", navodi se u saopštenju.

IDF je identifikovao komandanta "Nuhbe" kao Basira el Barša.

Članovi Hamasa optuženi su za napad na vojnike IDF-a i pokušaje da obnove borbene sposobnosti Hamasa u Gazi.

Izraelske snage su saopštile da su koristile preciznu municiju i osmatranje iz vazduha da bi ublažile štetu po civile.

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Tagovi :

Hamas

Izrael

Pojas Gaze

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