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Neredi u Francuskoj poslije sudara motora i policijskog vozila

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20.09.2026 17:26

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Нереди у Француској послије судара мотора и полицијског возила

Osam policajaca je povređeno, a pet osoba uhapšeno nakon sukoba policije i više desetina mladih u francuskom gradu Sen-Pjer-de-Kor, prenose danas francuski mediji.

Do sukoba i nereda je došlo poslije sudara motocikliste i policijskog automobila, prenio je Rtl.

Proteklu noć u Sen-Pjer-de-Koru, u blizini Tura, obilježilo je nasilje, a stotinak predstavnika snaga reda angažovano je da bi ponovo uspostavilo red na ulicama.

Sukobi su počeli nakon policijske intervencije radi zaustavljanja ulične trke motocikala u blizini tržnog centra u četvrti Rabateri.

“Tokom intervencije, policijsko vozilo je udarilo u jedan od motocikala”, navodi se u saopštenju prefekture departmana Endr i Loara.

Nakon sudara, motociklista, koji je zadobio povredu noge, ali nije bio životno ugrožen, prebačen je u bolnicu, a vozač policijskog automobila je priveden.

Ovaj incident je pokrenuo nerede u tom naselju, uz napade pirotehničkim sredstvima i postavljanje barikada sve do 4 sata ujutru.

Kako su navele vlasti prefekture, policajci su se našli na meti desetina mladih koji su na njih bacali razne predmete, a više policijskih vozila je oštećeno ili uništeno, kao i privatnih automobila.

(telegraf)

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Francuska

sudar

Policija

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