Teroristički napad u Izraelu: Napadač likvidiran, pokušao vozilom da se zabije u vojnike IDF!

Autor:ATV redakcija
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Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su u nedjelju poslijepodne da su ubile napadača koji je pokušao automobilom da udari vojnike raspoređene u oblasti Ganim, u sektoru brigade Menaše na Zapadnoj obali, piše „Džerusalim post“.
Prema navodima IDF-a, u pokušaju napada niko od vojnika nije povrijeđen.
🔴 IDF soldiers eliminated a terrorist who attempted to carry out a ramming attack against IDF soldiers operating in the Ganim area. No IDF injuries were reported.— Israel Defense Forces (@IDF) September 20, 2026
Incident se dogodio samo sat vremena nakon drugog napada na Zapadnoj obali, kada je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi iz vozila kod izvora u blizini naselja Neve Cuf, sjeverno od Ramale.
Prema prvim informacijama, napadač je iz vozila otvorio vatru na Izraelce koji su se kupali na izvoru Ajn Reja. U napadu je pogođen muškarac u tridesetim godinama, koji se nalazio u svom automobilu.
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