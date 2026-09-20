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Teroristički napad u Izraelu: Napadač likvidiran, pokušao vozilom da se zabije u vojnike IDF!

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20.09.2026 15:21

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Терористички напад у Израелу: Нападач ликвидиран, покушао возилом да се забије у војнике ИДФ!

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su u nedjelju poslijepodne da su ubile napadača koji je pokušao automobilom da udari vojnike raspoređene u oblasti Ganim, u sektoru brigade Menaše na Zapadnoj obali, piše „Džerusalim post“.

Prema navodima IDF-a, u pokušaju napada niko od vojnika nije povrijeđen.

Incident se dogodio samo sat vremena nakon drugog napada na Zapadnoj obali, kada je jedna osoba teško ranjena u pucnjavi iz vozila kod izvora u blizini naselja Neve Cuf, sjeverno od Ramale.

Prema prvim informacijama, napadač je iz vozila otvorio vatru na Izraelce koji su se kupali na izvoru Ajn Reja. U napadu je pogođen muškarac u tridesetim godinama, koji se nalazio u svom automobilu.

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Tagovi :

Izrael

Teroristički napad

islamisti

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