Izgubljen još jedan život: Preminuo motociklista koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

Autor:ATV redakcija
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Muškarac H.S. (1960), koji je učestvovao u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Bradine, preminuo je od posljedica povreda.
Do saobraćajne nesreće je došlo na magistralnom putu M-17, na dionici Konjic-Bradina.
Zbog težine sudara na ovoj dionici je juče došlo do obustave saobraćaja.
U saobraćajnoj nesreći su učestvovali automobil i motocikl.
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