Izgubljen još jedan život: Preminuo motociklista koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

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Foto: Pexel/Pixabay

Muškarac H.S. (1960), koji je učestvovao u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Bradine, preminuo je od posljedica povreda.

Do saobraćajne nesreće je došlo na magistralnom putu M-17, na dionici Konjic-Bradina. Zbog težine sudara na ovoj dionici je juče došlo do obustave saobraćaja. U saobraćajnoj nesreći su učestvovali automobil i motocikl.

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