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Izgubljen još jedan život: Preminuo motociklista koji je povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

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20.09.2026 16:12

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Muškarac H.S. (1960), koji je učestvovao u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći kod Bradine, preminuo je od posljedica povreda.

Do saobraćajne nesreće je došlo na magistralnom putu M-17, na dionici Konjic-Bradina.

Zbog težine sudara na ovoj dionici je juče došlo do obustave saobraćaja.

U saobraćajnoj nesreći su učestvovali automobil i motocikl.

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nesreća

Konjic

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