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Vučinić, Hadžić i Cerić sprovedeni u OJT Banjaluka

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20.09.2026 08:26

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Вучинић, Хаџић и Церић спроведени у ОЈТ Бањалука
Foto: ATV

Uhapšeni u akciji "Trener" zbog trgovine narkoticima sprovedeni su jutros u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Uhapšeni su Nikša Vučinić, Denis Hadžić i Edin Cerić, lica odranije poznata policiji i osuđivana zbog istih i sličnih krivičnih djela.

"Na osnovu naredbi Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na pet lokacija u kojima je pronađeno i oduzeto ukupno oko četiri kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“, oko 55 grama smeđe smolaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „hašiš“, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, više mobilnih telefona i novac u iznosu od oko 18.000 KM u različitim apoenima i valutama", saopšteno je iz policije.

Akcija "Trener"

U okviru akcije pronađena je i oduzeta jedna laboratorija za proizvodnju opojne droge sa kompletnom opremom i 30 komada stabljika koje svojim izgledom podsjećaju na stabljike indijske konoplje.

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Nikša Vučinić

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Denis Hadžić

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OJT Banjaluka

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