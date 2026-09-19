Poznata imena uhapšenih u Banjaluci, pali zbog droge

Nikša Vučinić, Denis Hadžić i Edin Cerić, uhapšeni su u Banjaluci u akciji policije "Trener" zbog trgovine narkoticima, saznaje ATV.

Riječ je o licima iz Banjaluke koja su osuđivana zbog istih i sličnih krivičnih djela.

Akcija "Trener"

"Na osnovu naredbi Okružnog suda u Banjaluci, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka izvršeni su pretresi na pet lokacija u kojima je pronađeno i oduzeto ukupno oko četiri kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „marihuanu“, oko 55 grama smeđe smolaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „hašiš“, više digitalnih vaga za precizno mjerenje, više mobilnih telefona i novac u iznosu od oko 18.000 KM u različitim apoenima i valutama", saopšteno je iz policije.

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U okviru akcije pronađena je i oduzeta jedna laboratorija za proizvodnju opojne droge sa kompletnom opremom i 30 komada stabljika koje svojim izgledom podsjećaju na stabljike indijske konoplje.

U toku je kriminalistička obrada lica, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta lica N.V., D.H. i E.C. će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.