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Radivojević MVP među NBA i ruskim zvijezdama

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19.09.2026 19:23

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У склопу руског ВТБ Суперкупа у Москви, гдје учествују и кошаркаши Игокее, одигран је ревинални сусрет бивших играча и познатих личности гдје је МВП трофеј заслужио Вук Радивојевић.
Foto: Ustupljena fotografija

U sklopu ruskog VTB Superkupa u Moskvi, gdje učestvuju i košarkaši Igokee, odigran je revinalni susret bivših igrača i poznatih ličnosti gdje je MVP trofej zaslužio Vuk Radivojević.

Izvršni direktor KK Igokea pokazao je da nije zaboravio kako se šutira pa je pogodio čak šest puta sa distance. To mu je pomoglo da ponese zvanje najboljeg igrača utakmice.

A konkurencija nije bila slaba, naprotiv. Najbolji ruski košarkaš u ovom vijeku Andrej Kirilenko je predvodio jedan tim, a na parketu VTB arene našli su se Sergej Bikov, Timofej Mozgov, Sergej Monja, Pero Antić i drugi. Kirilenko je godinama bio starter u NBA ligi, a Mozgov je NBA šampion sa Klivlendom.

ВТБ Суперкупа у Москви
VTB Superkupa u Moskvi
Ustupljena fotografija

Igokea će i ove godine nastupati u Vinlajn kupu, a VTB Superkup je uvertira za novu košarkašku sezonu.

Osim najvećih ruskih klubova, pored Igokee u Moskvi učestvuje i dvostruki osvajač Evrolige Anadolu Efes.

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Tagovi :

Vuk Radivojević

Moskva

košarka

Superkup VTB lige

KK Igokea

NBA

Rusija

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