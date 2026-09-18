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Od Doboja do NBA šampiona: Košarkaški put Ognjena Kuzmića

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18.09.2026 14:26

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Саша Чађо
Foto: Screenshot/Youtube

Put od košarkaških terena u Republici Srpskoj do najvećih svjetskih sportskih pozornica tema je desete epizode podkasta „Back to Srpska sa Sašom Čađo“, u kojoj je gost bio jedan od najuspješnijih košarkaša koji su potekli iz ovih krajeva Ognjen Kuzmić.

Rođen u Doboju 1990. godine, Kuzmić je košarkaški put započeo u banjalučkom Borcu, a potom preko klubova u Finskoj i Španiji stigao do NBA lige. Godine 2012. izabran je kao 52. pik na NBA draftu od strane Golden Stejt Voriorsa, za koje je nastupao od 2013. do 2015. godine.

Najveći trenutak njegove NBA karijere dogodio se 2015. godine, kada je sa Golden Stejtom osvojio NBA šampionski prsten. Time je započela lista trofeja koja će u narednim godinama postati jedan od najupečatljivijih segmenata njegove karijere.

Nakon NBA epizode, Kuzmić je igrao za Panatinaikos, a potom i Crvenu zvezdu, sa kojom je u sezoni 2016/17 osvojio regionalnu ABA ligu i domaće prvenstvo i Kup. U istoj sezoni proglašen je i za MVP-a Evrolige za januar 2017. godine.

Uslijedio je prelazak u Real Madrid, gdje je 2018. godine osvojio i titulu prvaka Evrope, čime je Kuzmić postao jedan od rijetkih košarkaša koji su u karijeri osvajali i NBA ligu i Evroligu. Sa Realom je osvojio i prvenstvo Španije u sezoni 2017/18.

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Njegova bogata kolekcija trofeja nije se tu završila. Sa Crvenom zvezdom je tokom karijere osvojio tri titule ABA lige, četiri prvenstva Srbije i četiri Kupa Radivoja Koraća, dok je sa Panatinaikosom osvojio i Kup Grčke.

Kuzmić je bio i reprezentativac Srbije, sa kojom je 2017. godine osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.

Ipak, deseta epizoda podkasta nije usmjerena samo na brojke, medalje i trofeje.

U razgovoru sa Sašom Čađo, Kuzmić govori o putu koji ga je odveo od Republike Srpske do NBA lige i najvećih evropskih klubova, o životu daleko od kuće, iskustvima koja je stekao tokom godina provedenih u inostranstvu, ali i o odnosu prema mjestu iz kojeg je potekao.

Projekat „Nazad u Srpsku“ upravo kroz priče uspješnih ljudi iz različitih oblasti nastoji da otvori pitanje povratka, veze sa rodnim krajem i mogućnosti da se iskustvo stečeno van Republike Srpske ponovo stavi u funkciju života i rada kod kuće.

Priča Ognjena Kuzmića posebno je zanimljiva jer je njegov profesionalni put obuhvatio sve najviše nivoe košarke od lokalnih klubova, preko evropskih velikana, do NBA šampionata i reprezentativnih uspjeha.

Od Doboja do San Franciska, Madrida i Beograda, a zatim ponovo do Republike Srpske i Doboja razgovor sa Kuzmićem donosi priču o velikoj sportskoj karijeri, ali i o tome šta ostaje kada se završe sezone, utakmice i putovanja.

Deseta epizoda podkasta „Back to Srpska sa Sašom Čađo“ dostupna je na YouTube kanalu podkasta, prenose Laktaši.info.

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Tagovi :

NBA

Republika Srpska

košarkaš Saša Čađo

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