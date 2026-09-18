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U nesreći stradao Sead Hadžić Buco, sin višestruko osuđivane Margarete Hadžić

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18.09.2026 15:11

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У несрећи страдао Сеад Хаџић Буцо, син вишеструко осуђиване Маргарете Хаџић
Foto: Facebook

U saobraćajnoj nesreći u mjestu Solina kod Tuzle preminuo je Sead Hadžić zvani Buco, a teško je povrijeđena još jedna osoba, potvrđeno je nezvanično za portal "Avaza".

Kako je potvrđeno za „Avaz“ iz MUP-a TK, Policijskoj stanici Istok prijavljeno je 18.09.2026. godine u 13:00 sati, da se na regionalnom putu Tuzla-Čelić u naselju Solina dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao motocikl, te da se u neposrednoj blizini nalazi jedno lice koje ne daje znake života.

"Po izlasku patrole policije PS Istok i SHMP Doma zdravlja Tuzla na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijave, te je dežurni ljekar SHMP Doma zdravlja Tuzla konstatovao smrt muškog lica, dok je još jedno muško lice povrijeđeno. Povrijeđeni je prevezen u JZU UKC Tuzla te trenutno ne raspolažemo informacijom o stepenu povreda. Uviđajem će na mjestu događaja rukovoditi dežurni tužilac KTTK-a, a isti će izvršiti istražitelji OKP PU Tuzla", potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić za „Avaz“.

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Buco je sin Margarete Hadžić, koja je ranije osuđena kao dio zločinačke organizacije u BiH sa Feridom Okićem Salihijem.

Ona je prvo radila kao kozmetičarka, a onda je postala dio kriminalne grupe koja je bila poznata po prodaji narkotika. Prije deset godina je osuđena na tri godina zatvora, a ranije osuđivana i za pokušaj ubistva policajaca.

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Tagovi :

Tuzla

Saobraćajna nesreća

pogibija

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