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Neovlašteno snimao sugrađanina

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18.09.2026 14:29

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Полицијско возило паркирани испред Градске управе Бањалука
Foto: ATV/Branko Jović

Policijski službenici Policijske uprave Mrkonjić Grad, 18. septembra 2026. godine, identifikovali su lice J.D. iz Mrkonjić Grada za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlašteno fotografisanje“.

Naime, 18. septembra 2026. godine Policijskoj stanici Mrkonjić Grad, prijavljeno je da je lice J.D. iz Mrkonjić Grada neovlašteno snimalo drugo lice.

Postupajući po navedenoj prijavi utvrđeno je da su navodi prijave tačni, te da je lice J.D. vršio neovlašteno snimanje drugog lica.

O događaju obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka pod čijim nadzorom se preduzimaju sve dalje mjere i radnje.

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Neovlašteno snimanje

Policija

Mrkonjić Grad

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