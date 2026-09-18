Čak 12 osoba povrijeđeno: Teška nesreća u BiH

Autor:ATV redakcija
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Dvanaest osoba povrijeđeno je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć desila u mjestu Studenci kod Ljubuškog.
Kako je za portal "Radiosarajevo" rečeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona, u nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila marke "Opel" i "Mercedes".
Vozilom marke "Opel" je upravljao D.A.H. (1967) iz mjesta Vest Bromvić u Ujedinjenom Kraljevstvu, a automobilom "Mercedes" je upravljao Z.V. (2005) iz Ljubuškog.
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"U nesreći su tjelesne povrede zadobila oba vozača kao i 10 saputnika", pojasnili su u policiji.
U Mercedesu se nalazio vozač i 3 saputnika, a u Opelu je vozač i sedam saputnika. Riječ je vjerovatno o minivenu, nezvanično piše portal "Radiosarajevo.ba".
Uviđaj su izvršili pripadnici PU Ljubuški koji poduzimaju mjere i radnje u skladu sa zakonom.
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