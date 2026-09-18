Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je proslavljeni ruski borac mješovitih borilačkih sportova Fjodor Jemeljanenko za Srpsku i srpski narod ne samo sportska legenda, već i iskreni prijatelj.

Kako je dodao, Orden časti sa zlatnim zracima je trajni svjedok i simbol veze koja je iskrena, snažna i zasnovana na zajedničkim vrijednostima.

Karan je naveo da ovo odličje predstavlja priznanje za Jemeljanenkov vanserijski sportski doprinos, ali prevashodno za njegovo osvjedočeno prijateljstvo prema Republici Srpskoj, dosljedno promovisanje hrišćanskih vrijednosti i neumorno jačanje bratskih veza ruskog i srpskog naroda.

"Ovo odlikovanje je izraz naše duboke zahvalnosti i trajnog poštovanja i ostaje kao trajni svjedok i simbol veze koja je iskrena, snažna i zasnovana na zajedničkim vrijednostima koje s ponosom čuvamo i prenosimo budućim generacijama", istakao je Karan u Palati Republike u Banjaluci na svečanosti povodom uručenja Ordena Jemeljanenku.

On je naveo da Republika Srpska ima čast da poželi dobrodošlicu Jemeljanenku, čovjeku čije je ime upisano u istoriju svjetskog sporta kao simbol apsolutne snage, discipline i nepokolebljivog karaktera.

"Vaša karijera, obilježena decenijom nepobjedivosti na svjetskom tronu, višestrukim titulama svjetskog šampiona u teškoj kategoriji i statusom pionira mješovitih borilačkih vještina, predstavlja standard sportske izvrsnosti koji je teško dostižan. Ipak, ono što Vas čini istinskim velikanom jeste činjenica da ste kroz svaku pobjedu sačuvali skromnost, viteško dostojanstvo i lični integritet", naglasio je Karan.

On je rekao da je za Republiku Srpsku i srpski narod Jemeljanenko iskreni prijatelj.

"Vaše javno izrečene riječi o bliskosti sa srpskim narodom, o zajedničkim duhovnim i pravoslavnim korijenima, kao i podrška koju ste pružali u svim važnim trenucima, duboko su urezane u našu kolektivnu svijest. To su poruke koje prevazilaze sport, to su poruke bratstva, međusobnog poštovanja i trajnih veza koje decenijama i vijekovima spajaju naše narode", poručio je Karan.

Karan je rekao da je Jemeljanenko uvijek dobrodošao u Republiku Srpsku među svoje prijatelje.

Svečanosti prisustvuju predsjednik Milorad Dodik, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Trišić Babić, te ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.

(Srna)