Centar za razvoj sela traži isplate od Grada Banjaluka

Banjalučki Centar za razvoj poljoprivrede i sela zatražio je od Gradske uprave nešto više od dva miliona KM za poljoprivredne podsticaje, što bi bilo obezbijeđeno rebalansom ovogodišnjeg budžeta.

"Zbog posljedica suše koja je pogodila domaće poljoprivredne proizvođače i rekordnog broja pristiglih zahtjeva, Centar apeluje da nadležni u Gradskoj upravi prepoznaju hitnost situacije i predloženo povećanje uvrste u rebalans budžeta", saopšteno je iz Centra.

Zahtjev je upućen gradskom Odjeljenju za finansije, a odnosi se na dvije stavke za izmirenje preostalih obaveza iz 2024. godine, i to u iznosu od 337.438 KM i za dvogodišnji konkursni ciklus 2025/2026. godine od 1,7 miliona KM.

Trenutno odobreni budžet od 1,5 miliona KM značio bi prosječno 922 KM po zahtjevu, što je gotovo tri puta manje u odnosu na 2023. godinu, kada je prosječan iznos bio 2.717 KM, navedeno je u saopštenju.

U Centru su pojasnili da, ukoliko dodatnih 1,7 miliona KM bude obezbijeđeno rebalansom, za 1.627 primljenih zahtjeva bila bi raspoloživa ukupno 3,2 miliona KM, a prosječan iznos podrške po zahtjevu tada bi iznosio 1.967 KM, umjesto sadašnjih 922 KM, prenosi "Srna".