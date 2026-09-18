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Iščupan kabl: Radovi na podzemnoj garaži ostavili Vrhovni sud Srpske bez struje

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18.09.2026 12:43

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Врховни суд без струје, почупан кабл
Foto: ATV / Branko Jović

Vrhovni su Republike Srpske u Banjaluci ostao je bez struje nakon što je, tokom radova na podzemnoj garaži kod Okružnog javnog tužilaštva, iščupan kabl.

Incident se dogodio jutros oko 8 časova, tokom iskopa za garažu.

Kako je potvrđeno za ATV, bager firme "Prim" je kašikom zakačio dovodni naponski kabl, pri čemu ga je pokidao na mjestu dodira i iščupao iz naponskog ormara zgrade Vrhovnog suda.

Na mjestu događaja je policija koja vrši uviđaj, kao i ekipa "Elektrokrajine" koja radi na otklanjanju kvara.

Vrhovni sud bez struje, počupan kabl

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Struja

Vrhovni sud Republike Srpske

Počupan kabl Vrhovni sud

Komentari (1)

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