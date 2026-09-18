Iščupan kabl: Radovi na podzemnoj garaži ostavili Vrhovni sud Srpske bez struje

Autor:Stevan Lulić
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Vrhovni su Republike Srpske u Banjaluci ostao je bez struje nakon što je, tokom radova na podzemnoj garaži kod Okružnog javnog tužilaštva, iščupan kabl.
Incident se dogodio jutros oko 8 časova, tokom iskopa za garažu.
Kako je potvrđeno za ATV, bager firme "Prim" je kašikom zakačio dovodni naponski kabl, pri čemu ga je pokidao na mjestu dodira i iščupao iz naponskog ormara zgrade Vrhovnog suda.
Na mjestu događaja je policija koja vrši uviđaj, kao i ekipa "Elektrokrajine" koja radi na otklanjanju kvara.
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