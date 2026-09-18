Obuća u ovoj boji biće pravi jesenji hit: Zaboravite na crne cipele

Crna obuća godinama važi za najsigurniji izbor jer se lako kombinuje, ali ove jeseni njeno mjesto sve više zauzima čokoladno smeđa.

Tople nijanse smeđe, od karamele i konjaka do kestena, espresa i tamne čokolade, kombinacijama daju elegantniji i sofisticiraniji izgled.

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Posebna prednost čokoladno smeđe obuće je što se odlično slaže sa komadima koje već imamo u ormaru, pa nije potrebno mijenjati cijelu garderobu.

Krem, bež i bijela u kombinaciji sa smeđom stvaraju elegantan izgled, dok se za upečatljivije jesenje kombinacije mogu birati bordo, terakota i boja rđe.

Čokoladno smeđa odlično izgleda i uz plavi teksas, svijetloplave košulje i nježne ružičaste tonove.

Staro pravilo da se smeđa i crna ne kombinuju više ne važi, pa se tamnosmeđe čizme bez problema mogu nositi uz crne pantalone, suknje ili kapute.

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Osim što izgleda elegantno i „skupo“, smeđa obuća je praktična za jesenje dane i zahvalnija za održavanje od svijetlih modela.

(GlasSrpske)