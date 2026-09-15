Zaboravite na peglu: Izgužvana odjeća postala je novi modni imperativ

Moda nas poziva da udahnemo i provedemo vrijeme u životu, umjesto u borbi protiv bora, kako na licu, tako i na odjeći.

Ove godine, dizajneri su potpuno poludjeli za složenim teksturama. Umorili su se od uobičajenih glatkih tkanina, a koristi se sve što se može dodirnuti i pogledati: pahuljasto krzno, perje, gruba koža sa 3D šarama, velur, antilop sa drvenastim dlakanjem, pa čak i kamenje koje je lepršalo po pistama.

Prateći ovaj talas fascinacije neobičnim površinama, mnogi brendovi su se sjetili i ideje o zgužvanim stvarima. I prije nego što je jesen uopšte stigla, nabori i nabori, nekada smatrani znakom neurednosti i ljenosti, postali su najveći hit sezone.

Da biste razumjeli razmere ovog trenda, dovoljno je pogledati najnovije kolekcije međunarodnih modnih kuća.

Gotovo sve su odlučile da odlože pegle i prikažu odjeću u njenom najprirodnijem stanju. Na modelima je ova odjeća izgledala kao da je upravo izvučena iz čvrsto spakovanog kofera i odmah obučena.

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Na primjer, Prada je uzela uske jakne i suknje olovka-kroja i prekrila ih finom mrežom haotičnih nabora, trenutno uklanjajući svaku formalnost sa odjeće. Tori Burč je stvorila haljine od tankog najlona i svile sa dubokim, fiksiranim naborima.

Ova tkanina je podsjećala na origami papir, lijepo se lomeći sa svakim korakom. Miu Miu, najbolja u stvaranju namjerno ležernih i hirovitih izdanja, poslala je modele u slojevitim setovima sa izgužvanim pamučnim košuljama.

A Emilija Viksted i Erdem su ovu tehniku prenijeli na haljine, bluze i ljetnje haljine.

Predmeti sa skrivenim metalnim okvirima unutar tkanine takođe su postali popularni. Dizajneri su počeli da ušivaju ultrafinu metalnu žicu u kragne i rubove košulja, nabore suknji i revere jakni, omogućavajući da se odjeća nabora ručno, bukvalno stvarajući željeni oblik i jedinstven, haotičan izgled.

Uzgred, ova ideja je postala posebno popularna među ljubiteljima mode, a ovu tehnološki naprednu tehniku već su u velikoj mjeri kopirali i prilagodili mnogi brendovi.

Sada pronalaženje „upravljive“ košulje kojoj se može dati bilo koji stepen konceptualnog nabora za nekoliko sekundi više nije problem.

Naravno, neki ljudi neće razumeti ovaj trend i nastaviće da peglaju iz navike, ali većina žena će svakako cijeniti ovu novu modu. Na kraju krajeva, iskreno, sve smo umorne od svakodnevne rutine.

Društvene mreže su nas odavno naučile da izgledamo savršeno i sjajno, ali u stvarnom životu često nema ni vremena ni želje da se ujutru mučimo sa lanenim pantalonama. Izgužvana tekstura vas oslobađa ove obaveze.

Odjeća se konačno prilagođava vašem danu, a ne obrnuto, tako da možete mirno da sjednete u auto ili provedete par sati na sastancima, a da ne brinete o rubu suknje.

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Na kraju krajeva, blagi nabori na odjeći sada ne ukazuju na nemarnost, već jednostavno na to da vodite dinamičan, zanimljiv život u kojem postoje važnije stvari od kućnih poslova.

Ali da ne biste izgledali kao da ste stvarno zaboravili da se očešljate i obukli se u mraku, važno je da pažljivo birate odjeću. Najbezbjednija opcija je da kupite odjeću napravljenu od tkanina koje su izgužvane u fabrici korišćenjem posebne termičke obrade.

Ovi nabori se neće ispraviti nakon pranja i u početku izgledaju kao element dizajna. Ako birate prirodne materijale, kupite gusti pamuk, divlju svilu ili visokokvalitetni lan. Uzgred, 2026. godine, lan uopšte ne morate da peglate, nosite ga tačno onakvog kakvog je izašao iz sušilice.

Ali najbolje je da ovaj trend uvrstite u svoj garderober postepeno. Kada ste u nedoumici, jednostavno uparite zgužvani gornji dio sa glatkim, oštrim donjim dijelom.

Na primjer, zgužvana široka bluza će izgledati sjajno uz teške farmerke ili mat kožne pantalone. Zgužvana maksi suknja može se uravnotežiti sa jednostavnom, osnovnom majicom. Kontrastne teksture uvijek dodaju interesantnost izgledu.

Cipele i dodaci igraju ključnu ulogu u ovim odjevnim kombinacijama — oni su ti koji pokazuju da je izgužvani izgled bio zamišljen od samog početka.

Ako uparite izgužvano odjelo sa elegantnom, čvrstom torbom, urednim kožnim mokasinama i elegantnom frizurom, postići ćete ultramoderan izgled. Ali ako isto odjelo uparite sa bezobličnim, mekim rancem i izlizanim patikama, magija se neće dogoditi.