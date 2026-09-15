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Snijeg oko velikog praznika: Tradicionalna prognoza predviđa kakva će zima biti

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15.09.2026 08:32

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Зима у Њујорку
Foto: Tanjug/AP Photo/Adam Gray

Vijekovna grčka metoda dugoročnog posmatranja vremena predviđa nekoliko hladnih perioda tokom zime 2026/2027, ali i dva velika toplotna talasa narednog ljeta.

Stručne meteorološke prognoze na ovako dug rok, međutim, imaju ograničenu pouzdanost.

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Prema tradicionalnim grčkim meteorološkim posmatranjima, zimsku sezonu 2026/2027. moglo bi da karakterišu nekoliko hladnih perioda i snježnih padavina, a dva produžena toplotna talasa mogla bi da se jave tokom ljeta 2027. godine. Prognoziraju se snježne padavine oko Božića i ekstremne ljetne vrućine.

Kako piše mađarski portal "Ruzs", grčko predviđanje vremena je vijekovna tradicija dugoročnog posmatranja vremena, čiji sljedbenici pokušavaju da zaključe o vremenu za naredne mjesece na osnovu određenih dana u godini. Prema prognozi povezanoj sa imenom Fani Hadžigriva, predstojeća zima i ljeto 2027. godine takođe mogu sadržati ekstremne vremenske promjene.

Važno je napomenuti, međutim, da ova prognoza nije zamjena za zvanične meteorološke prognoze. Tačne vremenske prognoze za nekoliko mjeseci ili čak godinu dana unaprijed imaju ograničenu naučnu pouzdanost.

Snježne padavine i hladni talasi mogu karakterisati zimu

Prognoza predviđa značajne temperaturne fluktuacije i više hladnih perioda u predstojećoj zimskoj sezoni. Prognoza predviđa česte snježne padavine, posebno u planinskim i poluplaninskim predjelima Evrope, ali u nekim periodima snijeg se može pojaviti i u nižim regionima.

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Prema predviđanju, jedno od najzanimljivijih doba zime moglo bi biti oko Božića.

Međutim, tačne lokacije i trajanje snježnih padavina još uvijek se ne mogu pouzdano utvrditi tokom tako dugog vremenskog perioda.

Još jedan hladni talas bi mogao stići u januaru

Prema prognozi, januar 2027. godine bi takođe mogao donijeti zimsko vrijeme. Nakon privremenog olakšanja početkom mjeseca, ponovo može uslijediti hladan i kišovit period.

Jedan od istaknutih vremenskih prizora u prognozi očekuje se između 23. i 25. januara. Prognoza ukazuje na značajan pad temperature i mogućnost snježnih padavina čak i u područjima Velike ravnice.

Krajem zime, u posljednjih deset dana februara, može doći do još jednog jakog hladnog talasa, prije svega u sjevernim regionima.

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Međutim, ovo je tradicionalna, dugoročna procjena, a ne sigurna meteorološka prognoza.

Dva velika toplotna talasa mogla bi se dogoditi tokom ljeta 2027.

Prema prognozi, ljeto bi moglo da pokaže sasvim drugačije lice - hladne zimske mjesece mogla bi da zamijeni vanredna toplota.

Prognoza ističe dva produžena toplotna talasa:

  • 5–25. jul: Duži period visokih temperatura, tokom kojeg se može razviti prvi značajan ljetni toplotni talas.
  • Između 7. i 8. avgusta i 18. avgusta: Drugi, predviđa se još intenzivniji toplotni talas može stići, posebno u unutrašnjosti zemalja.

Ljetne vrućine, poput ovogodišnjih, mogle bi predstavljati ozbiljan izazov za stanovništvo i infrastrukturu ako se očekivanja ispune. Međutim, tačne vrijednosti temperature i stvarno trajanje toplotnih talasa ne mogu se pouzdano predvidjeti u tako dalekom datumu.

Mogu se desiti iznenadne promjene

Ponavljajući element prognoze je brza i nagla promjena vremena: hladne talase mogu pratiti blaži periodi, a ljeti, nakon upornih vrućina, može doći do iznenadnog zahlađenja i jačih vremenskih prilika.

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Grčko predviđanje vremena je vrijedna kulturna tradicija koja nudi mnogo uzbudljivih uvida u svijet grčkih narodnih posmatranja vremena. Međutim, stvarno vrijeme u narednim mjesecima može se preciznije pratiti na osnovu kratkoročnih i srednjoročnih prognoza zvaničnih meteoroloških službi.

(Alo)

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