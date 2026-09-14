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Oglas za kuću u BiH postao hit: "Nije dovršena jer se majstor propio poslije ovog projekta"

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14.09.2026 21:43

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Оглас за кућу у БиХ постао хит: "Није довршена јер се мајстор пропио послије овог пројекта"
Foto: Facebook

Oglasi za prodaju nekretnina uglavnom privlače pažnju onih koji traže novi dom ili dobru investiciju, ali jedan oglas iz Bosne i Hercegovine ovih dana zainteresovao je i one koji nemaju namjeru kupovati kuću.

Razlog nije samo cijena, već prije svega njen nesvakidašnji izgled.

Kuća na četiri etaže, smještena na parceli površine 13.479 kvadratnih metara, ponuđena je po novoj cijeni od 165.750 KM, dok je ranije, prema navodima iz oglasa, koštala 215.000 KM.

Međutim, fotografije nedovršenog objekta vrlo brzo su zasjenile sve ostale podatke iz oglasa.

Neobičan raspored prozora, kružni otvori, istureni dijelovi fasade, veliki krov i kombinacija brojnih arhitektonskih elemenata bili su dovoljan povod da korisnici društvenih mreža pokažu kreativnost.

"Arhitektonski zločin", glasio je jedan od komentara koji je prikupio veliki broj reakcija.

Još više pažnje privukla je kratka opaska jednog korisnika: "Kuća Gargamela". Ovaj komentar prikupio je više od 800 reakcija.

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Neki su u građevini pronašli i elemente popularnih videoigara. "Inspiracija Super Mario igrica", napisala je jedna korisnica.

"Nije dovršena jer se majstor propio poslije ovog projekta", "Bio bi zločin ovce zatvoriti tu", "Čekam da Kremenko izađe", "Ono kad arhitekta kupi diplomu", samo su neki od još brojnih komentara.

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Iako su ukusi, posebno kada je riječ o arhitekturi, uvijek stvar ličnog izbora, ova nekretnina uspjela je postići nešto što većini oglasa ne polazi za rukom, postala je tema na društvenim mrežama i privukla pažnju daleko većeg broja ljudi od potencijalnih kupaca.

Hoće li neobičan izgled budućem vlasniku predstavljati problem ili upravo priliku da dovrši kuću prema vlastitim zamislima, ostaje pitanje.

(Tuzlanski.ba)

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