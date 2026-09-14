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Cvijanović: Važno okupljanje srpskog naroda

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14.09.2026 22:21

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Додик, Патријарх Порфирије, Цвијановић на свечаној академији поводом Дана српског јединства
Foto: X/Željka Cvijanović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je važnost okupljanja srpskog naroda, zajedničkog proslavljanja praznika i jubileja i čuvanja sjećanja na one koji su dali život za slobodu.

Ona je ukazala da je srpski narod kroz istoriju više puta pokazao koliko može da postigne kada se ujedini, kada stanu jedni uz druge i pokažu jedinstvo.

"U najtežim trenucima naše istorije, kada je izgledalo da je sve izgubljeno, mi smo stali pod našu zastavu, našu trobojku, i ujedinjeni se suprotstavili svom nestanku", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks" povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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Željka Cvijanović

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Banja Luka

Srpska trobojka

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