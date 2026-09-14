Cvijanović: Važno okupljanje srpskog naroda

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je važnost okupljanja srpskog naroda, zajedničkog proslavljanja praznika i jubileja i čuvanja sjećanja na one koji su dali život za slobodu.
Ona je ukazala da je srpski narod kroz istoriju više puta pokazao koliko može da postigne kada se ujedini, kada stanu jedni uz druge i pokažu jedinstvo.
Srpski narod je toliko puta pokazao koliko može da postigne kada se ujedini, kada stanemo jedni uz druge i pokažemo jedinstvo.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 14, 2026
U najtežim trenucima naše istorije, kada je izgledalo da je sve izgubljeno, mi smo stali pod našu zastavu, našu trobojku, i ujedinjeni se suprotstavili… pic.twitter.com/jVYoVoIFCR
"U najtežim trenucima naše istorije, kada je izgledalo da je sve izgubljeno, mi smo stali pod našu zastavu, našu trobojku, i ujedinjeni se suprotstavili svom nestanku", navela je Cvijanovićeva na društvenoj mreži "Iks" povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h2
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
3 h1
BiH
3 h0
BiH
7 h2
BiH
10 h2
BiH
10 h0
Najnovije
Najčitanije
22
57
22
56
22
52
22
51
22
47
Trenutno na programu