Dodik: Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je večeras da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekome drugom, nego iz ljubavi prema ono što jeste.

Dodik je istakao da je ponosan jer Srpska i Srbija zajednički obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, te pozdravio predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa kojim je prije šest godina postavio temelje ovog praznika.

"Slavimo jedinstvo, zavjet srpskog naroda, svih boraca za slobodu koji su ikada bili u prilici da se bore za nju. Sloboda za koju se borimo je uzvišena, istorijska i koja podrazumijeva borbu za identitet, za svoj narod, crkvu i pravoslavnu vjeru, jezik i pismo", rekao je Dodik na svečanosti u Banjaluci povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Sloboda je za srpski narod više od riječi. Ona je naš zavjet, naša istorija i vrijednost za koju su generacije Srba živjele i stradale.



Biti slobodan znači boriti se za svoj identitet, za svoj narod, svoju pravoslavnu vjeru i Srpsku pravoslavnu crkvu, za krsnu slavu, svoj jezik… pic.twitter.com/buxZlHIAgk — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 14, 2026

Dodik je kazao da srpski narod svoj identitet ne gradi na mržnji prema nekome drugom, nego iz ljubavi prema ono što jeste.

Dan srpskog jedinstva

On je napomenuo da jedinstvo pripada srpskom narodu, te da ga nikom ne otima.

"Slavimo jedinstvo, zavjet srpskog naroda, svih boraca za slobodu koji su ikada bili u prilici da se bore za nju. Sloboda za koju se borimo je uzvišena, istorijska i koja podrazumijeva borbu za identitet, za svoj narod, crkvu i pravoslavnu vjeru, jezik i pismo", rekao je Dodik na svečanosti u Banjaluci povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

On je napomenuo da jedinstvo pripada srpskom narodu, te da ga nikom ne otima.

"U našoj zastavi vidim vijekove, Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku Krajinu, Republiku Srpsku, vidim Koridor, stradanje u Jasenovcu, Kragujevac, Srbiju, vidim sve nas", rekao je Dodik u Banjaluci na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave.

Dodik je istakao da Republika Srpska nije nikakav inat, već ljubav i istorijska tvorevina.

"Mi smo ravnodušni prema BiH, nemamo ni ljubavi ni mržnje, ali ona nije mjesto gdje se mi osjećamo dobro, ona je podvala", rekao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska mora da ostane svoja na svome, jedinstvena, usmjerena prema jačanju nacionalnih vrijednosti.

"Danas mogu da kažem da, onaj ko udari na Republiku Srpsku, udario je i na Srbiju, onaj ko udari na Srbiju, udario je i na Republiku Srpsku. Mi smo jedan narod", rekao je Dodik.

Dodik je pozvao večeras Srbe da bez ikakvih prepreka iskazuju svoje nacionalne vrijednosti gdje god se nalazili.

Dodik je na svečanosti povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave istakao da se srpsko jedinstvo gradi nježno i suptilno, bez ružnih riječi sa jedne ili druge strane.

On je naveo da pojedinci koji rade na odgovornim poslovima treba da čitaju svaki dan Deklaraciju koju je usvojena na Svesrpskom saboru, te da izvuku iz nje šta je sve potrebno za srpsko jedinstvo.

"Tek sa Srbijom smo počeli da gradimo mostove i pravce i to je prava vrsta integracije", rekao je Dodik.

Nakon obraćanja zvaničnika Srpske i Srbije i prigodnog kulturno-umjetničkog programa završena je svečana akademija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.