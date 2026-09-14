Zašto je 15. septembar važan za Republiku Srpsku i Srbiju?

O značaju obilježavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave za ATV govorili su Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske, Srđa Trifković, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka, Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Duško Pevulja, profesor na Filološkom fakultetu.

"Za Srbiju i Republiku Srpsku i srpski narod je važan svaki dan koji doprinosi podsjećanju i učvršćivanju nacionalnog jedinstva. Raduje nas činjenica da i ove godine ali i da će u svim budućim godinama Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavati Dan srpskog jedinstva, slobodne i nacionalne zastave", kaže Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, Dan srpskog jedinstva je prilika da se podsjetimo svih predaka koji su u oslobodilačkim ratovima doveli do toga da danas, srpski narod živi u slobodi.

Srpsko jedinstvo

"Zato je važno, da shvatimo i razumijemo da bez srpskog jedinstva, svih Srba na svijetu ma gdje oni živjeli, teško ćemo moći u u budućnosti da obezbjedimo dugoročnu održivost i države i slobode, a i nacionalne zastave. Ako nemate srpskog jedinstva, vrlo teško ćete doći do slobode i države, ako nemate slobode i države i srpskog jedinstva nećete imati ni svoje simbole i identitete i svoja obilježja kao što je zastava", navodi Župljanin.

Ni Srbija ni Republika Srpska nemaju kulturnu politiku, što je katastrofalna činjenica, kaže Srđa Trifković, profesor međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih nauka.

"Nemamo ozbiljnost u smislu obrazovnim materijalima, poput najosnovnijih kao što su udžbenici. U ovom trenutku u Srbiji dominiraju Nijemci i Hrvati nad štampanjem i distribucijom udžbenika što je jedna pojava bez presedana i mogu slobodno da kažem skandalozno", kaže Trifković.

Svaki put kada Srbi stavljali na stranu svoje nacionalne interese dolazilo je do tragičnih vremena i toga da smo ostali bez mnogih vijekovnih prostora, kaže Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Eksperiment sa Jugoslavijom

"Uvijek su Srbi silazili niz neke ideološke stramputice, pa da je tu bio eksperiment sa Jugoslavijom, pa je onda došao neki eksperiment sa komunizmom. Mi jednostavno Srbi pored svega trebamo biti svjesni da mi više nemamo luksuz da prihvatamo prihvatimo bilo kakvu ideologiju uključujući i Evropsku uniju koja treba da bude supstitucija za srpski nacionalni interes, za našu državnost. Srbi su kao najveći narod u Jugoslaviji uvijek bili najveći liberali zato što nas je bilo najviše i nismo shvatali i nismo mislili da su drugi narodi u Jugoslaviji prijetnja za nas. Svjesni smo da i oni predstavljaju prijetnju, da i neke komšije predstavljaju prijetnju", kaže Mazalica.

Narod živi, artikuliše i opstaje isključivo kroz kulturu, što ne znači da ostali segmenti nisu važni, ali ono što je obilježje identiteta jeste kultura, kaže Duško Pevulja, profesor na Filološkom fakultetu.

Narod se formira kroz kulturu

"Narodi se formiraju kroz kulturu i kako je Dučić pisao u svoje vrijeme nestaju kroz kulturu. Mene pomalo iritira što mi suviše usmjeravamo svoj pogled ka našim protivnica, našim susjedima. Oni 150 godina imaju istu strategiju, ta strategija je nažalost srbomrzačka, ta strategija je falcifikatorksa i posrećilo im se. Ti ljudi su stekli svoje identitete, napravili jezike preimenujući naš jezik, mi nismo reagovali na pravi način na to.

Prema njegovim riječima, za razliku od naroda koji nas kleveću, Srbi imaju svoj jezik, utvrđeni identitet i tradiciju. Jedan od problema je, kako kaže, to što Srbi tome ne poklanjaju dovoljnu pažnju.