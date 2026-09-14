Bošnjačkim aktivistima smeta i pomen srpske žrtve: Žale se Italiji, traže da se Rim ogradi

Kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" organizovana u Rimu od strane Memorijalnog centra Republike Srpske zasmetala je bošnjačkim aktivistima koji su pisali vlastima u italijanskoj prestonici sa zahtjevom da se ograde od kampanje.

Ajla Kuduzović, aktivista iz Prijedora, poslala je poruku gradonačelniku Rimu, Skupštini grada i drugim nadležnim institucijama da se ograde od kampanje u kojoj se prikazuju srpske žrtve i srpska stratišta i da "potvrde svoju privrženost činjenicama utvrđenim pred međunarodnim sudovima, uključujući priznanje genocida u Srebrenici".

U sramnom pismu, Kuduzović se žali što se italijanskom prestonicom sprovodi kampanja koja za cilj ima informisanje svjetske javnosti o srpskim žrtvama, jer one očigledno za Kuduzović nisu vrijedne pomena.

"RS nije država, nego jedan od dva entiteta koji čine državu Bosnu i Hercegovinu. Navedeno ministarstvo zato nije ministarstvo spoljnih poslova suverene države, već institucija Vlade jednog entiteta Bosne i Hercegovine. Javna sredstva se, dakle, koriste za kupovinu međunarodne vidljivosti i stvaranje privida da je zvanična i selektivna politika sjećanja jednog entiteta dobila evropsko priznanje. Vrijeme pokretanja ove kampanje čini je posebno problematičnom. Kampanja je započela 7. septembra, istog dana kada je Ratko Mladić sahranjen u Beogradu. Bivši komandant Vojske Republike Srpske, pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina, sahranjen je uz vojne počasti i u prisustvu najviših političkih predstavnika Republike Srpske", piše Kuduzović italijanskim vlastima.

Republika Srpska Priča o srpskim žrtvama stigla do velikog broja građana Rima

Ona posebno problematizuje prisustvo zvaničnika Republike Srpske na sahrani nekadašnjeg venerala Vojske Republike Srpske.

"Među prisutnima su bili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, više ministara entitetske vlade, kao i Željka Cvijanović, članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, izabrana s teritorije Republike Srpske. Iste vlasti koje zahtijevaju međunarodno priznanje srpskih žrtava istovremeno učestvuju u glorifikaciji čovjeka pravosnažno osuđenog za rukovođenje masovnim zločinima nad drugim stanovništvom Bosne i Hercegovine".

Republika Srpska Rim u znaku srpskog stradanja: Kampanja 'Upoznajte srpsko stradanje' na pet lokacija

Negdje na kraju ona poručuje da nisu problem srpske žrtve i da sve zaslužuju dostojanstvo i istinu, ali joj se problem "selektivna upotreba njihove patnje od strane institucija koje istovremeno odaju počast odgovornima za patnju nanesenu drugima".

Kampanja o srpskom stradanju na naslovnicama italijanskih i evropskih medija

Međunarodna digitalna kampanja u Rimu o srpskom stradanju u proteklih dana privukla je pažnju građana, a prvi put u istoriji srpsko stradanje je na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi, saopštio je Memorijalni centar Republike Srpske.

Na stranici Centra navedeno je da italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocjenjuju da kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu - stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemareno poglavlje istorije Evrope 20. vijeka, uz jasnu poruku da bez srpskih žrtava nema cjelovitog evropskog pamćenja.

"Rim je ovih dana u znaku poruke o srpskom stradanju. Međunarodna digitalna kampanja `Upoznajte srpsko stradanje`, koju Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja od 7. do 13. septembra, privukla je pažnju građana", navode iz Centra.

O kampanji izvijestili su italijanski i evropski mediji "Il đornale", "Il tempo", "Liberto kvotidiano", "Afaritaliani", "KOSMO" i drugi.

Medijski od‌jek kampanje nije ostao samo u Italiji. Tekst o kampanji `Upoznajte srpsko stradanje` objavio je "Njuz Jurop", a prenio ga je i "EU reporter", evropska medijska platforma sa sjedištem u Briselu. U tekstovima se naglašava da kampanja nastoji da srpsko istorijsko iskustvo predstavi kroz dokumente, arhivsku građu i lična svjedočanstva, izvan političkih tumačenja i stereotipa.