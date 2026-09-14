Nakon navoda o pomirenju sa Teodosićem, oglasila se Maja Ognjenović

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.

Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.

– I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav – napisala je ona.

Maja Ognjenović stori Instagram Instagram/printscreen

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspješnih sportskih karijera.

Već 2010. godine objavili su vjeridbu dok su oboje nastupali za grčki klub „Olimpijakos“ i živjeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih, uslijedio je raskid 2013. godine umjesto očekivanog vjenčanja.

Glavni razlog prekida vjeridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima svijeta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umiješala treća osoba.

Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.

Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju, bivša žena Miloša Teodosića u centru je medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom, prenosi Blic