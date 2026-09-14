Logo

Nakon navoda o pomirenju sa Teodosićem, oglasila se Maja Ognjenović

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 16:34

Komentari:

0
Кошаркаш Милош Теодосић и одбојкашица Маја Огњеновић наводно су обновили емотивну везу 13 година након раскида. У јеку приче о њиховом помирењу, она се огласила на Инстаграму.
Foto: Instagram/majaognjenovic10/YoTube/printscreen

Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.

Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.

– I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav – napisala je ona.

Маја Огњеновић стори Инстаграм
Maja Ognjenović stori Instagram
Instagram/printscreen

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspješnih sportskih karijera.

Već 2010. godine objavili su vjeridbu dok su oboje nastupali za grčki klub „Olimpijakos“ i živjeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih, uslijedio je raskid 2013. godine umjesto očekivanog vjenčanja.

Glavni razlog prekida vjeridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima svijeta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umiješala treća osoba.

Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.

Inače, dok javnost ne prestaje da bruji o njihovom navodnom pomirenju, bivša žena Miloša Teodosića u centru je medijske pažnje zbog raskida sa Pavlom Mensurom, prenosi Blic

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Maja Ognjenović

Miloš Teodosić

odbojkašica

košarkaš

Ljubavna veza

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ива Гргурић, старлета

Scena

Starleta bila sa 40 godina starijim biznismenom: "Od sirotice bez gaća sam napravio damu"

10 h

0
Неда Украден у споту за пјесму ''Лаванда'' стоји на ливади раширених руку.

Scena

Neda Ukraden ma završena dva fakulteta: ''Roditelji su bili razočarani''

11 h

0
Кика Живковић

Scena

Uznemirujući video: Prijateljica Darka Lazića otkrila detalje monstruoznog napada

11 h

0
Пјевач Јаков Јозиновић

Scena

Oglasio se Jozinović, poslao jasnu poruku: Ovo je moj odgovor na sve

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

20

02

Vlada Srbije o zabrani leta Macutu: Tvrdnje Konakovića krajnje zlonamjerne i neistinite

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima