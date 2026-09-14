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Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

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14.09.2026 17:20

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Бењамин Нетанјаху, премијер Израела
Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP/Tanjug

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira da posjeti Njujork od 23. do 25. septembra kako bi učestvovao na događajima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, saopšteno je iz kabineta premijera.

Kabinet premijera objavio je poziv izraelskim novinarima koji žele da izvještavaju o posjeti da se prijave za akreditaciju.

Zasjedanje Generalne skupštine UN počelo je u Njujorku u utorak, 8. septembra.

Opšta rasprava će se održati od 22. do 26. septembra, prenosi Srna.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Amerika

Izrael

posjeta

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Generalna skupština UN

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