Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira da posjeti Njujork od 23. do 25. septembra kako bi učestvovao na događajima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, saopšteno je iz kabineta premijera.

Kabinet premijera objavio je poziv izraelskim novinarima koji žele da izvještavaju o posjeti da se prijave za akreditaciju.

Zasjedanje Generalne skupštine UN počelo je u Njujorku u utorak, 8. septembra.

Opšta rasprava će se održati od 22. do 26. septembra, prenosi Srna.