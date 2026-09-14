Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

Autor:ATV redakcija
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Izraelski premijer Benjamin Netanjahu planira da posjeti Njujork od 23. do 25. septembra kako bi učestvovao na događajima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine UN, saopšteno je iz kabineta premijera.
Kabinet premijera objavio je poziv izraelskim novinarima koji žele da izvještavaju o posjeti da se prijave za akreditaciju.
Zasjedanje Generalne skupštine UN počelo je u Njujorku u utorak, 8. septembra.
Opšta rasprava će se održati od 22. do 26. septembra, prenosi Srna.
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