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Tramp objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor

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14.09.2026 17:48

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" da su se Ruska Federacija i Ukrajina dogovorile da više neće napadati energetsku infrastrukturu druge zemlje. Američki predsjednik je pojasnio da je cijena dizela u cijelom svijetu skočila zbog eskalacije rata na istoku Evrope, a ne zbog rata Irana i Sjedinjenih Američkih Država na Bliskom istoku.

"Ukrajina je pristala da ne napada rusku energetsku infrastrukturu. I Rusija je pristala na isto! Cena dizela u svetu je skočila zbog rata Ukrajine i Rusije, ne zbog rata u Iranu", naveo je Tramp.

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Da podsjetimo, Tramp je prethodnih dana apelovao da Ukrajina i Rusija pod hitno moraju da prestanu da napadaju energetsku infrastrukturu. Cijena naftnih derivata, naročito dizela, je drastično skočila u prethodnom periodu.

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Donald Tramp

Ukrajina

Rusija

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