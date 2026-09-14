Ukrajinski državni tužilac napustio zemlju tokom noći, oglasio se Zelenski

Prema navodima medija, Kravčenko je prešao u Poljsku, gd‌je je iznio optužbe protiv ukrajinskih organa za borbu protiv korupcije. Kravčenko je na društvenim medijima objavio da je šef Agencije za borbu protiv korupcije “NABU” Semen Krivonos falsifikovao zvanična dokumenta radi sticanja nezakonitih sredstava.

Osim toga, on je govorio o istragama u drugoj agenciji zaduženu za borbu protiv korupcije.

Kravčenko je saopštio se nalazi na poslovnom putu u inostranstvu.

“Zelenski mu dozvolio da ode”

Nevladina organizacija “Centar za borbu protiv korupcije” navodi da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dozvolio Kravčenku da napusti državu uprkos istragama koje su u toku.

Kravčenko je i dalje državni tužilac jer je neophodno da o njegovoj ostavci bude održano glasanje u parlamentu.

– Postoji samo jedan put za državnog tužioca, a to je odlazak sa funkcije i to sam mu i rekao – naveo je Zelenski u postu na “Telegramu”.

On je od poslanika ukrajinskog parlamenta zatražio da podrže Kravčenkovu ostavku. Glasanje u ukrajinskom parlamentu zakazano je za sutra, prenosi DPA.