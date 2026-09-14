Na Kočićevom vijencu mrak ne čeka izbore: Svjetiljke otpadaju, stubovi presječeni

Autor:ATV redakcija
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Dok je u Banjaluci sve u znaku izborne trke, pa se pojedinci kandiduju i za opcije za koje to ne mogu, ono što u gradu visi to i otpada...
Na samo par metara od jednog od gradskih „utvrđenja“ PSS-a Draška Stanivukovića nalazi se nekoliko devastiranih stubova ulične rasvjete.
U banjalučkom naselju Kočićev vijenac nalazi se nekoliko uništenih uličnih svjetiljki. One koje su dotrajale, čija konstrukcija nije odolila vjetru, lošim vremenskim uslovima, ali ni samom zubu vremena, naprosto su otpale i završile na trotoaru.
Drugi dio stubova je neko vrijeme stajao nakrivljen te su nadležne gradske službe pomenute i presjekle, tako da sad kao takvi stoje.
Ostatak onih, koji nemaju fizička oštećenja, bar ne tako vidna, ne rade ili rade s vremena na vrijeme, kako kažu stanari u pomenutom naselju, a s obzirom na to koliku nisu u funkciji, već su i navikli da ovim dijelom grada hodaju u mraku.
Dok se u gradu plasiraju nova obećanja, na Kočićevom vijencu građanima ostaje da paze gdje hodaju. S obzirom da su na mrak navikli, ovo im neće biti poseban izazov.
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