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Na Kočićevom vijencu mrak ne čeka izbore: Svjetiljke otpadaju, stubovi presječeni

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14.09.2026 15:50

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Док се је у Бањалуци све у знаку изборне трке, па се појединци кандидују и за опције за које то не могу, оно што у граду виси то и отпада...
Foto: ATV

Dok je u Banjaluci sve u znaku izborne trke, pa se pojedinci kandiduju i za opcije za koje to ne mogu, ono što u gradu visi to i otpada...

Na samo par metara od jednog od gradskih „utvrđenja“ PSS-a Draška Stanivukovića nalazi se nekoliko devastiranih stubova ulične rasvjete.

U banjalučkom naselju Kočićev vijenac nalazi se nekoliko uništenih uličnih svjetiljki. One koje su dotrajale, čija konstrukcija nije odolila vjetru, lošim vremenskim uslovima, ali ni samom zubu vremena, naprosto su otpale i završile na trotoaru.

улична расвјета
ulična rasvjeta
ATV

Drugi dio stubova je neko vrijeme stajao nakrivljen te su nadležne gradske službe pomenute i presjekle, tako da sad kao takvi stoje.

улична расвјета
ulična rasvjeta
ATV

Ostatak onih, koji nemaju fizička oštećenja, bar ne tako vidna, ne rade ili rade s vremena na vrijeme, kako kažu stanari u pomenutom naselju, a s obzirom na to koliku nisu u funkciji, već su i navikli da ovim dijelom grada hodaju u mraku.

Dok se u gradu plasiraju nova obećanja, na Kočićevom vijencu građanima ostaje da paze gdje hodaju. S obzirom da su na mrak navikli, ovo im neće biti poseban izazov.

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Tagovi :

Banja Luka

Kočićev vijenac

ulična rasvjeta

Draško Stanivuković

PSS

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