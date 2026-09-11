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Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

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11.09.2026 17:49

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Вртић
Foto: ATV

Grad Banjaluka još nije pozvao predstavnike Sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje na pregovore o povećanju plata i boljim uslovima rada.

Dok čekaju poziv, iz Sindikata poručuju da su spremni i na proteste.

Predsjednica Sindikalne organizacije Slađana Mišić potvrdila je za "BL portal" da pregovori nisu počeli, iako je Sindikat predložio da predstavnici radnika i Grada za sto sjednu do 1. septembra.

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Deset dana kasnije poziva nema. Mišićeva, međutim, pojašnjava da je taj datum bio prijedlog za početak razgovora, a ne krajnji rok ostavljen Gradu.

"Kada se počne pričati o roku, nakon toga će uslijediti protesti. Ovo sada je samo podsjetnik da smo tu i da tražimo bolje uslove i veća prava", rekla je Mišićeva.

Na pitanje da li to znači da Banjaluka može očekivati proteste radnika gradskih vrtića, odgovorila je kratko i odlučno.

"Naravno", poručila je Mišićeva.

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Poslala je i poruku gradonačelniku Drašku Stanivukoviću

"I mi smo građani ovog grada. Ako gradonačelnik obećava da brine o svima, onda neka to i dokaže", rekla je Mišićeva.

Zaposleni u Centru, posebno vaspitno-obrazovni kadar, već godinama traže veće plate i bolje uslove rada. Nezadovoljstvo je prošle godine dovelo do štrajkova i protesta ispred Gradske uprave, a sada iz Sindikata poručuju da su ponovo spremni da izađu na ulicu.

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Tagovi :

Protesti

Vrtić

Banjaluka

Draško Stanivuković

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