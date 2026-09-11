Vozilo sa reklamom PSS-a parkiran uz Hram Hrista Spasitelja: Šta kažu Banjalučani?

Predizborna reklama na vratima, a parking tik uz Hram Hrista Spasitelja u Banjaluci. Bijeli pikap sa imenom Gorana Bundala i obilježjima Pokreta Sigurna Srpska jutros je u centru Banjaluke privukao pažnju prolaznika, ali zbog mjesta na kojem je ostavljen.

Fotografije koje je čitalac dostavio BL portalu prikazuju vozilo na popločanom prostoru unutar ograde oko hrama, neposredno uz crkveni objekat. Na vratima su jasno vidljivi Bundalovo ime, fotografija i oznake PSS-a, stranke koju predvodi gradonačelnik Draško Stanivuković.

Prema riječima čitaoca, prolaznici su se iščuđavali i komentarisali gdje je vozilo parkirano. Prizor je i njega podstakao da reaguje, uz dozu ironije.

„Kakva je poruka ovog političara, šta da pomislim. Sa vjerom u Boga i Gorana Bundala, evo da se malo i našalim“, napisao je čitalac koji je fotografije poslao BL portalu.

Dok vozači po centru Banjaluke svakodnevno traže slobodno parking mjesto, vozilo sa predizbornom reklamom osvanulo je baš uz hram. Mjesto za stranačku promociju teško je moglo biti upadljivije, ali pažnja koju je izazvalo očigledno nije bila praćena odobravanjem čitaoca koji nam se javio.

Ko je vozilo dovezao i zbog čega je ostavljeno na ovom mjestu, za sada nije poznato. Ipak, ostaje pitanje mjere i odnosa prema prostoru oko hrama. U kampanji se poruke ne šalju samo sa plakata. Poneku pošalje i izbor parkinga.